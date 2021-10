Clermont-OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Match de clôture de la 12e journée de Ligue 1 : sans ses supporters interdits de déplacement, l'Olympique de Marseille se déplace ce dimanche soir (20h45, à suivre sur notre live commenté) sur la pelouse de Gabriel Montpied pour y affronter le Clermont Foot 63, l'un des deux promus de cette saison. L'occasion pour les hommes de Jorge Sampaoli de retrouver le podium et de mettre fin à sa série de cinq matches sans victoire toutes compétitions confondues (4 nuls, 1 défaites). Les joueurs de Pascal Gastien doivent réagir après la défaite reçue à la Beaujoire face au FC Nantes (2-1) et s'éloigner progressivement de la zone rouge.

Le dauphin de Ligue 2 la saison passée se présenterait face à l'OM dans son 4-2-3-1 habituel, mais avec quelques changements : le buteur guinéen Bayo devrait laisser sa place à Hamel à la pointe de l'attaque, accompagné dans ce quatuor offensif de Dossou, Berthomier et Rashani. Gastien suspendu, c'est Iglesisas qui le remplaçerait dans le double-pivot avec Abdul-Samed. Enfin, devant le portier Desmas, la défense serait composée de Nsimba, Ogier, Hountondji et Zedadka. Du côté olympien, très peu de changements de tactiques : on resterait sur le 3-3-3-1 de l'Argentin, avec Pau Lopez dans les buts, derrière la charnière défensive coutumière Saliba, Caleta-Car et Luan Peres. Guendouzi, Kamara et Gerson composeraient la ligne du milieu de terrain et pourraient compter sur Lirola et Ünder sur les ailes, tandis que Milik et Payet, en numéro 10, complèteraient l'axe de l'attaque.

