OL : John Textor livre ses quatre vérités sur le départ de Pierre Sage

Décidément, l’actualité autour de l’Olympique Lyonnais depuis l’arrivée de John Textor est florissante. En effet, après une saison 2023-2024 surréaliste marquée par des problèmes avec la DNCG, une remontada géniale au classement et la belle histoire autour de Pierre Sage, les Gones ont connu un début de cuvée assez rythmé depuis juillet dernier. Avec un mercato estival rythmé, le club rhodanien a été marqué par des performances sportives en demi-teinte qui ont fragilisé l’avenir de Pierre Sage. Finalement, le coach de 45 ans avait su redresser son équipe qui avait terminé 2024 en trombe malgré une défaite sur la pelouse du PSG (3-1).

Pour autant, le mois de janvier aura été fatal à celui qui avait été adulé par la communauté lyonnaise. En effet, après une élimination humiliante contre Bourgoin-Jallieu en 16es de finale de Coupe de France, les Gones ont enchaîné les performances ratées et les matches nuls. Une période creuse qui a finalement eu raison de Pierre Sage, remercié lundi soir. Pour le remplacer, John Textor n’avait pas hésité longtemps et avait nominé dès ce vendredi Paulo Fonseca, libre depuis son licenciement de l’AC Milan. Forcément, ce procédé avait suscité indignation du côté des supporters lyonnais, qui avaient rendu un vibrant hommage à Pierre Sage ce jeudi lors de la rencontre contre Ludogorets. Pour autant, John Textor a fait fi de toutes ces doléances et a tranché dans le vif.

Les franches explications de John Textor

Un choix qu’il ne regrette pas et qu’il a expliqué au micro de Canal + ce dimanche : «nous avons fait un très bon boulot en équipe. Je savais qu’au cours de la saison, il nous faudrait plus d’expérience car on joue la Coupe d’Europe. J’ai discuté avec un bon ami à cette période-là, et je lui ai dit que je ne pouvais pas mettre fin à son contrat maintenant car il a réalisé une sorte de miracle. Mais je savais qu’au milieu de la saison prochaine, on aurait de grands challenges et il n’avait pas l’expérience que d’autres coachs pour faire face à ces challenges nouveaux. Nous savions que Pierre Sage allait faire face à des défis qu’il n’avait jamais connus. J’ai cru en la magie et j’ai choisi de lui faire confiance. J’étais inquiet à ce sujet. J’ai eu la chance de faire signer Paulo Fonseca à cette période. Mais j’ai fait le choix de faire confiance à Pierre Sage. J’ai cru que la magie pourrait continuer et j’ai choisi de lui faire confiance.» Dans son rôle de businessman américain qui n’hésite pas à prendre des choix radicaux en quelques jours, le natif de Kirskville s’est finalement fendu d’une sortie plus "américaine" pour justifier le départ de Pierre Sage : «j’ai demandé à mon staff s’il ne fallait pas changer d’entraîneur maintenant. Ils m’ont tous dit "non, ce serait de la folie. Trop risqué, il ne faut pas le faire." J’ai dit ok. J’ai ensuite posé une deuxième question : "Est-il possible d’aller en Ligue des Champions avec ce coach ?" Ils m’ont dit non. Troisième question : "Voulez-vous abandonner nos ambitions pour cette saison ?" Ils m’ont dit non. J’ai alors posé la première question en guise de quatrième question. Ils m’ont alors tous dit oui.»

Forcément, cette décision a provoqué un tollé auprès des supporters lyonnais qui n’avaient pas compris cette décision radicale et qui intervenaient après seulement deux matches nuls de rang en Ligue 1. Pour l’homme d’affaires de 59 ans, toute cette histoire provient d’une question de timing qui noircit forcément ce départ : «il y a une histoire de timing. Même si j’aime beaucoup Paulo, si Pierre avait eu de bons résultats, il serait toujours l’entraîneur. Mais j’ai dû prendre des décisions. Je suis compris par les fans. J’ai la plupart du temps une vie très normale. C’est peut-être un défaut mais je suis très accessible. Il y aura toujours des gens pour critiquer, notamment chez les journalistes qui sont souvent eux-mêmes des supporters. J’ai une très bonne connexion avec les groupes de supporters. La décision avec Pierre a été très dure, cela s’est ressenti dans la ville immédiatement. Les gens sont tristes mais on savait pourquoi. Ils appréciaient quelqu’un qui se battait pour le club et qui savait ses problèmes de compétitivité. Mais j’ai aussi eu des retours de fans qui m’ont dit qu’ils comprenaient ma décision.» A sa manière, John Textor a donc délivré toute sa vérité sur le départ touchant de Pierre Sage de l’OL.