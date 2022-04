Les supporters d'Everton ne veulent plus de Frank Lampard

Les Toffees d'Everton n'ont pas connu la relégation depuis 1951, mais cela pourrait bien arriver cette saison. En effet, ils sont actuellement 17e de Premier League avec un seul point d'avance sur Burnley, qu'ils affrontaient ce mercredi et contre qui ils se sont inclinés (3-2) dans les dernières minutes. Depuis son arrivée fin janvier, Franck Lampard a perdu 7 de ses 9 matchs de championnat avec Everton, et le calendrier des Toffees n'annonce rien de bon pour la suite. Avec deux matchs face à Leicester, un déplacement à Anfield et à l'Emirates Stadium ou encore la réception de Chelsea et Manchester United, certains supporters n'ont plus d'espoir : «absolument épouvantable, désemparé en défense, nous sommes atroces, je ne nous vois pas gagner quoi que ce soit lors des 9 derniers matches ! Je vois Lampard partir avant la fin de la saison.»

La suite après cette publicité

En effet, selon The Daily Mail, de nombreux supporters ne souhaitent plus voir l'ancien joueur de Chelsea sur le banc de leur équipe. «Nous pouvons encore rester en haut, mais pas avec Lampard en place. Absolument aucune chance avec lui,» estime un supporter, tandis qu'un autre regrette le choix de la direction d'avoir engagé un jeune manager pour résoudre la crise : «Lampard n'est pas à sa place, nous avons préféré l'inexpérience à l'expérience car le club a écouté une minorité de fans, il a l'air perdu, épuisé et désemparé.» La situation est grave à Everton et le compte à rebours est lancé.