Brésil : Tite se met en arrêt à durée indéterminée pour se soigner

Ancien sélectionneur du Brésil (2016-2022), Tite (63 ans) était annoncé de retour sur un banc de touche. Après son limogeage de Flamengo, le technicien brésilien devait reprendre en main les Corinthians, club qu’il a entraîné à trois reprises durant sa carrière. Malheureusement, Tite a publié un communiqué dans lequel il annonce qu’il ne rejoindra pas le Timão, car il met sa carrière entre parenthèses pour se soigner.

« Je me suis rendu compte qu’il y a des moments où il faut comprendre qu’en tant qu’être humain, je peux être vulnérable et l’admettre me rendra certainement plus fort. Je suis passionné par ce que je fais et je continuerai à l’être, mais après avoir parlé à ma famille et observé les signaux que mon corps émettait, j’ai décidé que la meilleure chose à faire maintenant était de faire une pause dans ma carrière pour m’occuper de moi aussi longtemps qu’il le faudra. Comme cela a été rendu public, une conversation était en cours avec Corinthians, mais elle devra être paralysée par une décision difficile, mais nécessaire. Je vous embrasse tous », peut-on lire dans le communiqué relayé par ESPN Brésil.