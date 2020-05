Kieran Trippier accusé d'avoir parié sur son transfert à l'Atlético de Madrid

Kieran Trippier risque gros ! Le latéral anglais de 29 ans est accusé par la fédération anglaise d'avoir violé les règles régissant les paris sur le football. Le latéral droit de l'Atlético de Madrid pourrait faire l'objet d'une sanction grave, qui pourrait le tenir à l'écart du football pendant quelques mois, croit savoir Sky Sports. La FA accuse l'international anglais aux 19 sélections d'avoir enfreint les règles en pariant sur son transfert à l'Atlético de Madrid à l'été 2019. Outre-Manche, il existe à peu près tous types de paris. Plusieurs compagnies de bookmakers proposent de parier sur le sort futur d'un joueur sur le marché des transferts. Si Kieran Trippier était reconnu coupable d'avoir joué de l'argent en anticipant son transfert de Tottenham à l'Atlético, la FA envisagerait de demander à la FIFA une sanction internationale.

Selon Marca, Kieran Trippier a la conscience tranquille, malgré les terribles accusations dont il fait l'objet, comme il l'a lui-même fait savoir à l'Atlético de Madrid. Le joueur estime qu'il n'a rien fait de mal et considère qu'il est ridicule que quelqu'un essaie de le lier à une affaire aussi grave. En attendant, le joueur dont le compteur reste bloqué à 26 matches avec les Colchoneros, pour sa première saison en Espagne, pourrait bien se retrouver dans les mêmes draps que Daniel Sturridge. L'attaquant anglais avait été suspendu deux semaines en juillet dernier pour avoir fourni des informations à son frère afin de parier sur son éventuel transfert à Séville, qui ne s'était pas concrétisé. La FA avait fait appel de cette sanction et en mars, le joueur avait finalement écopé de quatre mois de suspension. Une sanction qu'il purge actuellement et qui prendra fin en juin 2020.