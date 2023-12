Manchester City : Bernardo Silva fracasse la Coupe du monde des clubs

C’est la nouvelle réforme qui fait polémique dans le monde du football. En effet, la Coupe du monde des clubs 2025, qui aura lieu aux États-Unis, se jouera avec 32 clubs dont 12 européens. Alors qu’il s’agira d’une possibilité pour plusieurs cadors européens pour remporter une nouvelle compétition prestigieuse à l’avenir, cela signifie également que plus de matches seront ajoutés à un calendrier FIFA déjà bien chargé.

Actuellement en Arabie saoudite avec Manchester City pour remporter la première Coupe du monde des clubs de l’histoire des Skyblues, Bernardo Silva a fait part de ses craintes, dans un entretien accordé au Telegraph, par rapport à ce nouveau changement qui promet un rythme éreintant : «Nous jouons et nous gagnons évidemment beaucoup d’argent, et tout ce genre de choses. Mais à mon avis – pour les gens qui aiment le jeu et qui s’y divertissent - si nous avons autant de matchs, ces jeux perdront de l’énergie, perdront de l’intensité. C’est juste mon opinion.» Un avis que beaucoup partagent.