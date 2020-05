Le FC Barcelone a fixé les conditions de départ de Philippe Coutinho

Où jouera Philippe Coutinho la saison prochaine ? Difficile de répondre à cette question, puisque le principal concerné ne le sait probablement pas. Une chose est sûre cependant, il n'évoluera plus sous la tunique du Bayern Munich, puisque le club bavarois a déjà annoncé qu'il n'exercera pas son option d'achat de 120 millions d'euros. Le Brésilien sera donc de retour à Barcelone sous peu, après une petite saison en Bavière...

De nombreux clubs européens se sont manifestés, notamment en Premier League, où l'ancien de Liverpool semble conserver une belle cote. Mais tout cela reste pour l'instant au stade de la simple rumeur lancée par les tabloïds britanniques. En Espagne, certains médias affirmaient même que Quique Setién pourrait finalement compter sur lui et le replacer à une position de relayeur dans l'entrejeu.

Le Barça commence à abandonner l'idée d'une vente

Ce samedi, Mundo Deportivo dévoile cependant que les plans des dirigeants du FC Barcelone passent par un départ du Brésilien. Les finances précaires du leader de la Liga l'obligent à dégraisser et le salaire colossal de l'international auriverde en fait un sacré poids pour les comptes du club. Selon le journal, le Barça espère pouvoir en tirer 80 millions d'euros, mais la direction sait déjà qu'il sera très compliqué d'y parvenir compte tenu du contexte actuel.

C'est pour cette raison qu'un nouveau prêt semble l'hypothèse la plus réalisable aujourd'hui. Et là, Josep Maria Bartomeu et ses équipes demanderaient aux clubs intéressés de débourser 10 millions d'euros en plus de prendre intégralement en charge le salaire du joueur pour toute la durée du prêt. Des conditions qui restent cependant difficilement abordables, puisque le salaire du joueur serait d'environ 13 millions d'euros net, étant le troisième joueur le mieux payé de la formation catalane. Les clubs intéressés sont prévenus...