Benfica - Monaco : les compos officielles

C’est l’heure des grands rendez-vous européens à l’Estadio da Luz ! Monaco se rend chez Benfica en playoff retour de la Ligue des champions avec un gros challenge face à eux : une défaite à l’aller (0-1), un milieu de terrain décimé (Al-Musrati, Zakaria, Magassa, Golovin) et un stade où jamais un club français n’est venu gagner en Coupe d’Europe. Un défi à la hauteur de l’événement contre une équipe qui a déjà battu deux fois l’ASM cette saison…

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, Adi Hütter laisse Biereth sur le banc. Il devrait aligner un milieu expérimental avec Akliouche, Camara et Ben Seghir. Minamino et Embolo seraient associés en attaque, Diatta et Caio Henrique pistons autour d’une défense à 3 composée de Kehrer, Singo et Mawissa. Benfica change un seul homme par rapport au match aller, en remplaçant Florentino par Barreiro au milieu de terrain.

Suivez ce match en direct commenté sur Foot Mercato !

La suite après cette publicité

Les compositions

Benfica : Trubin - Araujo, Silva, Otamendi (cap.), Carreras - Aursnes, Barreiro, Kokçu - Akturkoglu, Pavlidis, Schjelderup

Monaco : Majecki - Diatta, Kehrer (cap.), Singo, Mawissa, Caio Henrique - Akliouche, Camara, Ben Seghir - Minamino, Embolo