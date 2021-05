OM : le premier bilan d'Arkadiusz Milik

Arrivé en provenance de Naples en janvier dernier, Arkadiusz Milik (27 ans) n’aura pas mis longtemps avant de gagner le cœur des supporters marseillais et de s’imposer à Marseille. L’attaquant polonais a directement su trouver le chemin des filets et a contribué aux récentes bonnes performances de l’OM version Sampaoli. Mais son avenir chez les Phocéens n’est pas encore certain, surtout qu’il avait déjà évoqué un possible départ à peine deux mois après son arrivée et son dernier message jette encore plus le flou sur son futur.

Sur ses réseaux sociaux, Arkadiusz Milik a fait un premier bilan de son passage à l’OM. Un bilan qui pourrait, pour certains, ressembler à un adieu. « Dès mon arrivée ici en janvier, j’ai tout de suite compris à quel point ce club et ce maillot étaient importants. La qualification en Europa League a été un bon résultat, j’ai toujours essayé de donner le maximum, 15 matches (16 ndlr), 10 buts. Je remercie mes coéquipiers, les clubs et surtout les supporters qui m’ont fait me sentir chez moi. Allez l’OM. » Alors simple bilan ou premier message d’au revoir ? L’avenir le dira.