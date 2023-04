Angers interdit de recrutement pendant 2 mercatos !

Décidément, la saison 2022-2023 du SCO d’Angers tourne à la catastrophe. Lanterne rouge du classement, condamné à la Ligue 2, englué dans des problèmes avec la justice, le SCO vient d’avoir une nouvelle mauvaise nouvelle. En effet, ce jeudi, Ouest-France révèle que la chambre des résolutions des litiges de la FIFA vient de sanctionner le club d’une interdiction de recrutement pour les deux prochaines fenêtres des transferts. Une décision officialisée depuis.

La raison ? Un litige avec le club de l’Esperance Tunis concernant le joueur Ilyes Chetti. Le défenseur algérien, fraîchement condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle, avait rompu son contrat avec le club tunisien qui avait contesté cette décision. La FIFA a donné raison à l’Esperance dans cette affaire. Chetti doit payer 970 000 euros à son ancien club et Angers est donc interdit de recrutement pour les deux prochains mercatos. Mais Angers va faire appel devant le TAS comme il l’a annoncé dans son communiqué. «Le club d’Angers SCO a été condamné "solidairement au paiement de cette indemnité et, d’une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs pour les deux prochaines périodes de mercato". Le club, ne s’estimant pas responsable d’une résiliation du contrat antérieure à l’embauche du joueur Ilyes Chetti a décidé d’interjeter appel de cette décision devant le TAS». Si la sanction est confirmée, le SCO sera en grand danger alors que plus d’une quinzaine de joueurs vont quitter le club cet été après la descente en Ligue 2.

