CdM 2022, Portugal : Danilo Pereira et Nuno Mendes rentrent à Paris

Deux des trois internationaux portugais du Paris Saint-Germain présents au Qatar rentrent à Paris ! Si Vitinha continuera d'occuper une place de remplaçant de luxe avec la Seleção das Quinas, engagée en quart de finale de la Coupe du Monde, samedi à 16h, face au Maroc, Danilo Pereira et Nuno Mendes quittent le groupe et rentrent dans la capitale française. C'est une information de SIC Noticias.

Il avait débuté comme titulaire en charnière centrale lors de la 1ère journée de la phase de poules et avait disputé l'intégralité de la rencontre face au Ghana, victime de fractures aux côtes Danilo Pereira n'est plus réapparu. Uniquement titulaire face à l'Uruguay lors de la deuxième journée de la phase de poules, Nuno Mendes n'est lui resté que 41 minutes sur la pelouse avant d'être remplacé par Raphaël Guerreiro. Touché à la cuisse, le latéral gauche de 20 ans n'a pas participé aux rencontres face à la Corée du Sud et à la Suisse. Les deux joueurs ne pourront être remis avant le 18 décembre, date de la finale. Ils ont donc été libérés par Fernando Santos et sont en chemin, direction Paris.

