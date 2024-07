La réponse tranchante du PSG à John Textor

John Textor n’y est pas allé de main morte contre le PSG. «Nous devons rivaliser avec le Qatar en France. Je suis en concurrence avec un pays, pas avec un propriétaire. Un modèle de dépenses débridées, sans restrictions. Tant qu’ils peuvent générer suffisamment de revenus, et c’est le cas grâce à la relation avec le Qatar et aux sponsors, ils peuvent utiliser les revenus exactement là où ils en ont besoin, pour dépenser. Ils peuvent alors utiliser les revenus exactement là où ils en ont besoin, pour dépenser ce qu’ils veulent parce qu’ils veulent gagner la Ligue des champions de l’UEFA »», déclarait il y a deux jours le propriétaire de l’OL.

Il concluait par une formule tout aussi cinglante. «J’espère qu’on va leur botter le cul et qu’ils vont faire une mauvaise année. Mais il suffit qu’ils mettent la main à la poche, qu’ils lâchent un peu d’argent du pétrole et c’est fini.» Evidemment, ces propos relayés par Globo Esporte sont vite remontés aux oreilles de la direction parisienne. Ils faisaient suite à la décision d’accorder les droits TV aux tickets DAZN-BeIN Sports, au grand dam de John Textor. L’OL et le PSG sont en désaccord sur ce sujet ô combien important puisqu’il en va de la survie de la plupart des clubs de Ligue 1. Il aura fallu une journée aux Parisiens pour répondre, via un courrier de son secrétaire général Victoriano Melero.

Le PSG allume John Textor…

D’après les informations de RMC, celui-ci a pris la plume dans une missive salée adressée à l’Américain. Le PSG menace tout simplement de porter l’affaire en justice. «Nous ne nous abaisserons pas à répondre à vos commentaires absurdes et nous nous réservons le droit d’engager des poursuites judiciaires, lance le dirigeant parisien, arguant qu’il s’agit de déclarations plus déplacées, particulièrement fausses, hypocrites et irrespectueuses, non seulement vis-à-vis du PSG mais aussi du football français.» Le courrier invite Textor à revoir sa copie sur l’actionnariat du PSG, désormais détenu à 12,5 % par l’investisseur américain Arctos Partners.

RMC dévoile également un passage plus gênant encore pour l’homme d’affaires. «Vous faites la morale aux autres clubs français en leur affirmant de ne pas s’inquiéter de l’absence de revenus garantis, tout en demandant en privé de faire des payements en avance pour le transfert de Bradley Barcola pour bénéficier de revenus pour votre propre mercato», assure le PSG, se défendant également de sa domination sur le championnat de France, «presque tous les championnats d’Europe et du monde sont dominés par un petit nombre d’équipes.» Ce fut d’ailleurs le cas de l’OL entre 2001 et 2008 rappelle le courrier, avant que QSI et Textor ne soient là.

… et le menace de poursuites judiciaires

Avant de conclure sa réponse, le club de la capitale indique qu’il ne «perd pas de temps supplémentaire» sur ce sujet-là, souhaitant au passage une «saison à venir fructueuse à tous les acteurs qui veulent le meilleur pour le football français.» La fin est en revanche plus menaçante. «Cependant, si vous continuez vos commentaires diffamatoires et préjudiciables, nous serons forcés de vous ajouter à notre nombre grandissant d’actions en justice au Brésil avec une procédure supplémentaire en France». Le ton est donné à l’aube de cette nouvelle saison où l’OL a déjà considérablement dépensé avec la venue de Textor aux manettes.