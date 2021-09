MU : le maillot de Cristiano Ronaldo fait tomber un record

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United cet été a mis le feu à la planète football, et ce, à tous les niveaux. Les médias, tout comme les réseaux sociaux, n'ont longtemps parlé que de ça alors que le grand retour du quintuple Ballon d'Or à Old Trafford (qui devrait avoir lieu ce samedi 11 septembre contre Newcastle en Premier League) est attendu par tout le monde. En attendant, à l'image de l'effervescence provoquée par l'arrivée de Lionel Messi au PSG durant ce mercato estival 2021 de toutes les folies, le maillot de CR7 vendu par les Red Devils a été pris d'assaut dans les boutiques du club mancunien.

Sky Sports précise ce lundi que la tunique floquée du numéro 7 et du nom Ronaldo a même battu le record quotidien de ventes de maillots de Manchester United, et même d'un article de sport tout court dans le monde, excepté en Amérique du nord, en l'espace de seulement quatre heures. Et ce après que MU a confirmé que la star portugaise récupérerait bien son numéro fétiche, occupé par Edinson Cavani auparavant (l'Uruguayen portera lui désormais le n°21). Fanatics, le partenaire commercial de Man United, a également indiqué que la meilleure journée de ventes mondiales pour la boutique en ligne du club avait été battue en une seule petite heure. Même hors du terrain, Cristiano Ronaldo continue de faire tomber les records.