AC Milan : le représentant de Rafael Leão sort du silence

Quelques heures avant les 1/2 finales de Ligue des Champions entre l’AC Milan et l’Inter (0-2) à San Siro, la nouvelle d’une prolongation imminente de Rafael Leão à l’AC Milan a fait grand bruit en Italie. Une nouvelle d’ailleurs confirmée par Paolo Maldini, précisant que les discussions étaient bien engagées entre les différentes parties. Joint par nos soins, le représentant et avocat de la star portugaise de 23 ans, Ted Dimvula nous en a dit plus sur l’avancée des discussions.

«Oui nous sommes en discussion avec l’AC Milan pour prolonger Rafael. Comme dans tout dossier de cette envergure, les discussions sont longues et chaque détail compte. Nous avons prévu de nous rencontrer dans les prochaines heures à ce sujet avec la direction du club. Pour Rafael, l’AC Milan est un club qui compte et ses ambitions n’ont pas changé depuis son arrivée ici. Il veut jouer sous les ordres d’un coach qui saura le mettre en valeur et il souhaite disputer la Ligue des Champions.» Pour rappel, les discussions portent sur un nouveau bail courant jusqu’en juin 2028 et d’une clause libératoire de 150 M€. S’il prolonge, Rafael Leão, qui a marqué 13 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, devrait toucher un salaire oscillant entre 5 et 7 M€ par an.

