Ligue 1 : la direction de l’arbitrage tranche sur le penalty de l’OL contre l’OM

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est imposé en fin de match face à l’OL au terme d’une rencontre animée. Durant cette rencontre haletante, des événements ont marqué la rencontre comme ce penalty accordé aux Gones après une main d’Adrien Rabiot dans la surface. Une décision prise après visionnage de la VAR et qui avait provoqué un tollé auprès des supporters marseillais qui affirmaient qu’il ne devait pas y avoir penalty car le ballon avait touché la cuisse du milieu phocéen avant de toucher la main. Finalement, la direction de l’arbitrage a tranché ce mardi dans son point hebdomadaire. Et la FFF a été en total accord avec la décision prise par Jérôme Brisard :

«Le défenseur marseillais se positionne face à l’attaquant avec ses deux bras en l’air, coudes fléchis et symétriques, dans une position qui augmente artificiellement la surface couverte par le corps. Cette position non naturelle des bras est imprudente et caractérise une prise de risque pour un joueur souhaitant contrer le ballon. Par ailleurs, le fait que le ballon ait d’abord touché une autre partie du corps du défenseur avant d’être dévié par le bras n’est pas un élément suffisant pour ne pas siffler pénalty. D’ailleurs, la Direction de l’arbitrage rappelle que ce critère ne figure pas dans les lois du jeu. Le visionnage en bord de terrain était bien attendu, à l’instar de la modification de la décision initiale, afin d’accorder le pénalty, sans sanction disciplinaire.»