Real Madrid : la situation de Trent Alexander-Arnold se précise

Malgré les rumeurs venues d’Espagne, l’avenir de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid est loin d’être terminé. Contrairement aux informations évoquant une incitation à quitter le club de la part de son nouvel entraîneur Álvaro Arbeloa, l’international anglais n’a reçu aucune consigne en ce sens selon le Daily Mail. Arrivé libre l’été dernier en provenance de Liverpool, le latéral droit traverse une première saison compliquée en Liga, freinée par des blessures et un temps de jeu limité. En 11 apparitions toutes compétitions confondues, il n’a délivré qu’une seule passe décisive, sans trouver le chemin des filets…

La suite après cette publicité

Pour autant, aucune décision définitive n’a été prise concernant son futur. Attendu de retour de blessure en février, Alexander-Arnold devra se relancer sportivement et se battre pour une place de titulaire, notamment face au capitaine Dani Carvajal. À quelques mois de la Coupe du Monde en Amérique du Nord, son statut en sélection anglaise reste également fragile, lui qui n’a été appelé qu’une seule fois depuis l’arrivée de Thomas Tuchel. Le Real Madrid, de son côté, souhaite d’abord évaluer son rendement une fois pleinement opérationnel. Pour le moment, il est bel et bien un joueur de la Maison Blanche.