Affaire Negreira : le Real déclare la guerre au Barça !

L’affaire Negreira continue de faire parler. Inculpé par le ministère public espagnol pour des relations présumées avec Enriquez Negreira, ancien vice-président de la commission technique des arbitres, le FC Barcelone a fait appel de cette décision et continue de clamer son innocence. Pour autant, le Real Madrid a l’intention de se présenter en tant que partie lésée au cours de la procédure. Comme le rapporte Libertad Digital, les hautes sphères madrilènes ont ainsi envoyé une lettre au bureau du procureur pour lui faire part de son point de vue sur la situation, et la guerre est bien déclarée avec les Culers.

«Il existe des indices de corruption sportive d’une gravité et d’une portée inhabituelles. Le Real Madrid est tout aussi offensé et sa légitimité active à exercer l’accusation privée est tout aussi incontestable. Aucun des recours n’offre de raison factuelle ou juridique justifiant que, de l’avis des enquêteurs, quiconque organise ou gère une compétition devrait être considéré comme lésé et que, par contre, les clubs qui y participent, qui auraient été encore plus directement lésés par son éventuelle altération criminelle, ne devraient pas l’être. L’apparition du Real Madrid (en tant que partie lésée) ne compromet pas le droit des personnes faisant l’objet d’une enquête à une procédure sans retard injustifié et n’ouvre pas la porte à une apparition massive dans le cas des clubs de football qui rendrait la procédure ingérable. Il n’est pas approprié de regrouper des accusations privées sous une même représentation et une même défense». Affaire à suivre…