L'OM déjà à fond sur son mercato offensif

Gouverner, c'est prévoir. Et si, dans l'ensemble, tous les observateurs s'accordent à dire que l'Olympique de Marseille a réussi son mercato estival, Pablo Longoria et ses équipes n'ont pas le temps de se laisser griser par les louanges. Le président phocéen prépare ainsi déjà le coup d'après et, donc, le marché des transferts de janvier. Pour l'heure, le groupe de Jorge Sampaoli a réussi à faire oublier l'absence d'Arkadiusz Milik (27 ans), pas encore totalement apte depuis sa blessure au genou en fin de saison passée.

Bamba Dieng (21 ans) a par exemple su se mettre particulièrement en évidence en l'absence du Polonais. Généreux, vif, opportuniste et sans complexe, le jeune Sénégalais affiche un bilan de 3 réalisations en 3 apparitions en Ligue 1. Un départ canon qui, selon L'Équipe, lui vaudra prochainement une prolongation de contrat de un ou deux ans, soit jusqu'en juin 2024 ou 2025, avec une revalorisation salariale à la clé.

Retour de flamme pour Hwang ?

«Il a acquis un nouveau statut et c’est mérité», explique-t-on en interne au quotidien sportif. Récompenser l'ancien pensionnaire de l'Académie Diambars n'est pas le seul dossier offensif sur lequel planche l'OM. Toujours d'après L'Équipe, il n'est pas exclu que les Olympiens reviennent à la charge en janvier pour Hwang Ui-jo (29 ans), attaquant des Girondins de Bordeaux, courtisé cet été.

Le profil de l'international sud-coréen, auteur d'un doublé contre Saint-Étienne (1-2, 6e journée de L1), colle en effet aux exigences de Sampaoli pour le poste. Et l'idée d'un départ n'est pas exclu dans l'esprit de l'intéressé, sous contrat jusqu'en juin 2023. « Il veut être confronté au haut niveau, jouer pourquoi pas la Coupe d’Europe », souligne un de ses proches. Or, l'OM dispute la Ligue Europa. Le mercato hivernal 2022 de l'OM s'annonce donc déjà d'attaque !