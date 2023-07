L’Atlético de Madrid privilégie un prêt de Thomas Lemar

Au fur et à mesure que les jours s’enchaînent, l’avenir de Thomas Lemar à l’Atlético de Madrid s’obscurcit. Depuis son arrivée en 2018, le milieu de terrain offensif français peine à s’imposer sur la durée avec le club madrilène en raison notamment de pépins physiques qui l’ont beaucoup handicapé ces derniers mois. En difficulté avec les Colchoneros, l’hypothèse d’un départ apparaît comme une belle opportunité pour lui de relancer une carrière qui bat de l’aile. Il se peut que le joueur de 27 ans puisse rapidement trouver chaussure à son pied car il suscite l’intérêt de l’Olympique de Marseille.

La suite après cette publicité

Si à l’heure actuelle, la direction phocéenne n’a proposé aucune offre pour s’attacher les services de l’international français aux 27 sélections, l’Atlético de Madrid a fait connaître sa position ce vendredi comme l’informe Marca. Le média espagnol rapporte que la direction madrilène doit vendre en urgence, la faute à un effectif plein à craquer (plus de 30 joueurs). Pour alléger la masse salariale et remplir ses caisses, plusieurs joueurs ont été placés sur la liste des transferts. Outre Joao Félix, Alvaro Morata ou encore Saul Niguez, Thomas Lemar y apparaît. Or les Colchoneros privilégient plutôt un prêt du Français. L’OM est désormais prévenu !

À lire

Harry Kane a enfin tranché pour son avenir, la Juventus propose un échange fou au Barça