Atalanta : Mateo Retegui met l’Europe à ses pieds

Arrivé en Europe lors du mercato d’été 2023, Mateo Retegui posait ses valises au Genoa avec le statut d’inconnu au bataillon. Il y a paraphé un contrat de 5 ans. Quelques mois plus tôt, son nom faisait couler de l’encre dans la presse européenne, lorsqu’à la surprise générale, l’entraîneur italien Roberto Mancini, encore en poste en Italie, avait pris la décision forte de le convoquer en sélection italienne. Né en Argentine, le natif de San Fernando avait pu porter les couleurs de la Nazionale en raison des origines siciliennes de son grand-père, alors qu’il ne parlait pas un seul mot d’italien - ce qui avait relancé le débat sur les Oriundi en Italie. Présent dans la liste des 26 joueurs italiens du sélectionneur Luciano Spalletti pour participer à l’Euro 2024, il n’avait pas tardé à se montrer décisif en sélection nationale (18 capes, 6 buts). Auteur d’une première saison mitigée avec le Genoa (31 matchs, 9 buts), l’Atalanta avait tout de même décidé de poser 22 millions d’euros sur la table lors du marché de transferts à l’été 2024. Un choix qui avait interrogé grand nombre d’observateurs, surtout Gianluca Scamacca, concurrent de Retegui pour le poste de titulaire en sélection nationale, sortait d’une saison flamboyante avec les Bergamasques.

Mais la blessure de l’ancien géant de Sassuolo a permis à Retegui d’être propulsé directement titulaire sous Gian Piero Gasperini au plus grand bonheur. Le weekend dernier, l’Atalanta a déroulé une belle partition contre le Hellas Vérone (0-5), lors de la 24ème journée de Serie A. De quoi se préparer de la meilleure des manières avant l’affiche contre Bruges en barrages de la Ligue des Champions : «Le match a bien commencé en première mi-temps. En deuxième, nous avons fait jouer d’autres joueurs et nous avons évité d’autres blessures. Aujourd’hui, pour la première fois depuis des semaines, personne n’a été blessé. C’est le résultat le plus important pour nous. Prêt pour la Ligue des Champions ? Sans aucun doute, nous aimons beaucoup la Ligue des Champions et dans les matches européens, tous les maux disparaissent. Nous n’avons pas grand-chose à nous reprocher pendant cette période, ce qui se reflète plus dans les résultats que dans les performances. Les blessures nous ont un peu ralentis, certaines très graves. D’autres sont assez fréquentes, mais si tu es absent 15 jours, tu rates 6 matchs». Et sur la pelouse du stade Marcantonio-Bentegodi, l’international italien a plus que brillé.

Une saison déjà historique

En effet, Mateo Retegui a inscrit un quadruplé face à Vérone samedi, symbole d’une performance d’un véritable avant-centre. Après avoir raté le penalty contre le Torino le weekend précédent, il a répondu comme un grand joueur, marquant une série de buts sensationnels : un but en reprise de volée, une tête puissante, une finition parfaite et une dernière réalisation qui a scellé sa domination. Un grand buteur complet qui parle le langage universel. Il a marqué 8 buts lors de ses 5 derniers matchs. Son compteur individuel affiche désormais 20 réalisations en championnat cette saison et 23 buts toutes compétitions confondues dont 3 en Ligue des Champions. Il a ainsi été l’auteur de quatre doublés, un triplé et un quadruplé. Fort de sa connexion avec Ademola Lookman et Charles De Ketelaere, l’oriundo de 25 ans a également délivré 4 passes décisives : «Retegui ? Extraordinaire quand l’équipe domine, comme aujourd’hui, un buteur extraordinaire parce que 20 buts jusqu’à présent, c’est un nombre incroyable. Il y a aussi des matchs qu’il ne domine pas, quand on est obligé de défendre, il a une marge de progression». Marquer quatre buts en un seul match de Serie A est une performance rare. Les derniers à avoir accompli un tel exploit sont Lautaro Martinez, Duvan Zapata, Ciro Immobile, Giovanni Simeone et Mauro Icardi. Il est également le premier joueur de toute l’histoire de la Serie A à atteindre la barre des 20 buts inscrits en championnat dès le mois de février. Avec de telles prestations, Mateo Retegui est sur les tablettes de tous les grands clubs, notamment en Premier League. Arsenal et Manchester United ont déjà contacté la direction bergamasque. Aston Villa a été mentionné comme point de chute possible, même le Paris Saint-Germain a semblé un temps intéressé.

Aujourd’hui, Mateo Retegui fait partie de l’élite des attaquants européens comme le démontre sa présence dans la liste de ceux qui concourent pour le prestigieux Soulier d’Or. L’Italien est là aux côtés de monstres sacrés comme Mohamed Salah, Harry Kane, Erling Haaland et Robert Lewandowski, et a une chance concrète d’en faire un certificat de haute qualité aux yeux des écuries. Ces chiffres extraordinaires constituent aussi des signaux encourageants pour la sélection nationale. Luciano Spalletti le considère comme un titulaire indiscutable. Lors de la prochaine trêve internationale, l’Italie affrontera l’Allemagne en Ligue des Nations et cette période pourrait représenter un nouveau tournant dans son histoire avec les Azzurri qui a commencé sous Roberto Mancini, alors qu’il jouait encore en Argentine avec les Tigres. Mais Retegui ne pense qu’au terrain sans trop de dualismes ou de concurrence avec Moise Kean, l’autre homme en forme en Serie A : «la concurrence avec Kean ? Il n’y a pas que moi et lui qui réussissons bien en championnat. Je dois penser à l’Atalanta, nous avons montré que nous pouvions bien faire et maintenant je pense à Bruges. Nous avons très bien joué. L’équipe a montré beaucoup de personnalité après la défaite contre Bologne. C’est important, nous avons la tête haute et nous rapportons 3 points très importants», a-t-il déclaré. Nul doute que Retegui sera une des grandes attractions estivales d’ici à quelques mois.