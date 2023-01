Aston Villa : ça bouge pour Morgan Sanson !

La suite après cette publicité

«Je suis vraiment très heureux d’être ici. Je suis très fier de rejoindre la famille Aston Villa et, à l’avenir, j’espère qu’on fera de grandes choses ensemble. C’est un club magique, un grand club en Angleterre. Quand Aston Villa m’a appelé, je n’ai pas réfléchi longtemps, c’était la meilleure opportunité pour ma carrière et pour moi», déclarait en janvier 2021 Morgan Sanson, fraîchement transféré à Aston Villa. L’ancien Montpelliérain arrivait des rêves plein la tête et avec l’ambition de percer en Premier League.

C’était il y a deux ans. Mais force est de constater que rien ne s’est vraiment déroulé comme prévu. Recruté par Aston Villa à l’OM pour 3 ans et demi contre un chèque de 15 M€, le milieu de terrain français, alors considéré comme une valeur sûre de Ligue 1 voire même comme un potentiel joueur de l’équipe de France, a totalement déchanté. Après 18 premiers mois contrastés (19 apparitions, dont seulement 6 titularisations), le temps de jeu du natif de Saint-Doulchard est quasi nul puisqu’il n’a disputé qu’une seule minute avec les Villains depuis le début de saison (face à Manchester United le 6 novembre dernier).

À lire

OM : vers un prêt en Ligue 2 pour Simon Ngapandouetnbu

L’OM pas intéressé par Sanson… qui a refusé Strasbourg et Auxerre

Le temps commence donc à être long pour le milieu de 28 ans, qui piaffe d’impatience de retrouver les terrains. Morgan Sanson, qui n’entre absolument pas dans les plans d’Unai Emery, a clairement indiqué à son club qu’il souhaitait quitter l’actuel 12e de Premier League pour revenir en France. De son côté, le club anglais ne fera rien pour retenir son joueur et est ouvert à un prêt. Si l’ancien Marseillais rêve de regoûter aux ambiances bouillantes de l’Orange Vélodrome comme il l’a confié à certains de ses proches, le club phocéen n’est pas intéressé pour le moment par un retour du joueur selon nos informations.

La suite après cette publicité

Ce qui n’est pas le cas d’autres clubs de Ligue 1 qui suivent avec attention la situation du n°8 du club de Birmingham. Le Racing Club de Strasbourg et l’AJ Auxerre ont tenté une approche concrète auprès du joueur ces derniers jours, mais Morgan Sanson a refusé poliment leur proposition. Montpellier, qui est une destination de choix pour le joueur, ne s’est pas encore clairement positionné sur le dossier. Enfin le FC Nantes, qui pistait déjà il y a quelques mois le joueur, a placé son nom sur une liste de cibles potentielles pour le mercato d’hiver, sans aller pour le moment plus loin. Une chose est sûre, Morgan Sanson s’active et fait tout pour revenir en Ligue 1, reste à savoir s’il trouvera un club à la hauteur de ses ambitions et qui lui permettra de se relancer. Après tout, il n’a que 28 ans…