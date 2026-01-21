Menu Rechercher
Man City : les joueurs vont rembourser leurs supporters !

Bodø/Glimt 3-1 Man City

C’est une défaite qui a fait grand bruit en Angleterre. Manchester City est tombé (3-1) mardi sur la pelouse de Bodo/Glimt, club norvégien basé sur les rives de la mer de Norvège, sous les cieux des aurores boréales. Une humiliation mal vécue outre-Manche, d’autant plus après les déclarations surprenantes de Pep Guardiola et Erling Haaland. Et encore plus dure à encaisser pour les quelques supporters mancuniens qui avaient fait le déplacement, si lointain.

Selon The Times, à l’initiative du groupe de leaders de l’équipe, composé du capitaine Bernardo Silva et de ses vice-capitaines Ruben Dias, Rodri et Erling Haaland, il a été décidé que les joueurs rembourseraient les billets aux fans qui ont bravé le froid pour venir les encourager. Le coût du remboursement s’élèverait à 10 500 euros, une somme qui sera donc à la charge des joueurs. Une manière de s’excuser après ce revers cuisant.

