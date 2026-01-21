Man City : les joueurs vont rembourser leurs supporters !
C’est une défaite qui a fait grand bruit en Angleterre. Manchester City est tombé (3-1) mardi sur la pelouse de Bodo/Glimt, club norvégien basé sur les rives de la mer de Norvège, sous les cieux des aurores boréales. Une humiliation mal vécue outre-Manche, d’autant plus après les déclarations surprenantes de Pep Guardiola et Erling Haaland. Et encore plus dure à encaisser pour les quelques supporters mancuniens qui avaient fait le déplacement, si lointain.
Selon The Times, à l’initiative du groupe de leaders de l’équipe, composé du capitaine Bernardo Silva et de ses vice-capitaines Ruben Dias, Rodri et Erling Haaland, il a été décidé que les joueurs rembourseraient les billets aux fans qui ont bravé le froid pour venir les encourager. Le coût du remboursement s’élèverait à 10 500 euros, une somme qui sera donc à la charge des joueurs. Une manière de s’excuser après ce revers cuisant.
En savoir plus sur
Les dessous de la défaite parisienne face au Sporting Portugal, Vinicius répond au public du Santiago Bernabéu
Manchester City : les réactions surprenantes de Guardiola et d’Haaland après la déroute contre Bodo/Glimt
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer