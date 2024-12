Le Real Madrid est fou de rage contre la Liga !

Le Real Madrid a laissé filer une belle opportunité samedi soir. En déplacement chez les voisins du Rayo Vallecano, les troupes de Carlo Ancelotti ont dû se contenter d’un match nul 3-3, ratant ainsi l’occasion de passer devant le Barça et de distancer un peu l’Atlético avant les rencontres respectives de leurs deux rivaux. Un point du nul qui ne satisfait clairement pas les Merengues, qui ont tout de même été menés 2-0 en première période…

Et surtout, les différents faits de jeu qui ont eu lieu pendant le match ont agacé les Madrilènes. Il y a notamment un possible penalty de Pathé Ciss sur Arda Guler en première période, puis, un autre possible penalty de Mumin sur Vinicius Jr lors du deuxième acte. Même Carlo Ancelotti, généralement assez réservé, était furieux après le match. « Le penalty sur Vinicius ? Il est flagrant pour moi. […] Peut-être que Batalla (gardien du Rayo Vallecano qui a eu des crampes en fin de match, NDLR) devrait prendre un peu plus de potassium », a répondu ironiquement l’Italien, furieux du penalty non sifflé et du temps perdu par le Rayo sur la fin de rencontre.

Les médias officiels du Real Madrid explosent

Mais c’est surtout Real Madrid TV, la télévision officielle du club de la capitale espagnole, qui a été la plus virulente. « Un arbitrage néfaste, une fois de plus. […] Cela nous fatigue, ça sent le roussi. Martinez Munuera a encore fait deux erreurs gravissimes, et toujours dans ma même direction. Dans un match qui termine 3-3, ces deux actions sont décisives. C’est une tendance arbitrale, toujours dans le même sens. C’est ce qui se passe dans cette Liga de Negreira puante. Ensuite, on pourra parler du côté sportif et des problèmes du Real Madrid, mais ce n’est pas important. Cette Liga de Negreira puante n’invite pas à parler de foot, mais à signaler qu’il y a toujours une victime, qui est le Real Madrid », a-t-on entendu du côté de Real Madrid TV.

Des propos très forts, alors que par le passé, la télévision du club avait déjà été critiquée par les autres formations de Liga, qui l’accusaient de tenter d’influencer les arbitres et de leur faire peur en tenant ce genre de propos. « La VAR était à son repas de Noël », indique de son côté le journaliste pro-Madrid Tomas Roncero dans AS, qui critique l’arbitre mais s’en prend aussi aux lacunes de l’équipe de Carlo Ancelotti. Vous l’aurez compris, les Madrilènes l’ont mauvaise…