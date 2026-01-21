Le Stade Rennais a bouclé l’arrivée de Sebastian Szymanski

Dans une dizaine de jours, le mercato d’hiver 2026 va fermer ses portes. Il est donc grand temps pour les clubs de passer la deuxième pour se renforcer et finir au mieux la saison. En Bretagne, le Stade Rennais se fait attaquer de toutes parts pour ses talents. Jérémy Jacquet est dans le viseur de Chelsea. De son côté, Al-Hilal a proposé 40 M€ pour recruter Kader Meïté selon nos informations. Estéban Lepaul ou encore Abdelhamid Aït Boudlal sont aussi courtisés. Tous ne partiront pas bien évidemment. Habib Beye veut l’équipe la plus compétitive possible pour qualifier son club en Coupe d’Europe en 2026.

D’ailleurs, l’entraîneur rennais attendait un renfort dans l’entrejeu durant ce mois de janvier. Depuis plusieurs semaines, le nom de Sebastian Szymanski revenait avec insistance dans la presse. Mais la concurrence était forte puisque l’Olympique Lyonnais a aussi été cité comme un sérieux candidat à sa signature. Finalement, les pensionnaires du Roazhon Park ont avancé leurs pions tranquillement et ont remporté cette partie d’échec. Ainsi, le 17 janvier nous vous avons révélé en exclusivité sur notre site que le SRFC et le joueur de Fenerbahçe avaient trouvé un accord.

Szymanski va devenir Rennais

Toutefois, l’écurie bretonne devait encore trouver un terrain d’entente avec le club turc, où Szymanski était sous contrat jusqu’en juin 2027. Un accord total a été trouvé entre le Stade Rennais et Fenerbahçe. Un transfert d’un montant de 10,5 M€. De son côté, le joueur âgé de 26 ans va parapher un contrat jusqu’en juin 2029. Tous les voyants sont donc au vert concernant ce dossier qui aura tenu en haleine les supporters des deux clubs depuis des semaines.

Né en 1999, le Polonais va donc découvrir notre chère Ligue 1 dans les prochains jours. Il apportera ses nombreuses qualités aux Bretons. Cette saison, il a participé à 26 rencontres toutes compétitions confondues (1179 minutes de jeu), dont 12 dans la peau d’un titulaire. En ce qui concerne ses statistiques, il a trouvé le chemin des filets à deux reprises. Il a aussi délivré deux passes décisives. Avec lui, Habib Beye et le Stade Rennais possèdent une belle arme en plus au milieu de terrain.