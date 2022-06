L'AJ Auxerre va boucler le gros coup Kays Ruiz !

La suite après cette publicité

À 19 ans, Kayz Ruiz a déjà pas mal bourlingué. Parti très jeune au Barça, puis attiré par le PSG où il a fait ses débuts pros sous les ordres de Thomas Tuchel (7 apparitions en L1), l'élégant milieu de terrain avait surpris son monde en retournant en Catalogne durant l'été 2021. Mais rien ne s'est passé comme prévu entre dissensions en interne, Covid, blessures et promesses non tenues.

Malgré un contrat de trois ans, l'aventure s'était donc achevée prématurément début mai, seulement 10 mois après son commencement. «Le FC Barcelone a annoncé au joueur français Kays Ruiz qu'il se passe de ses services. De cette manière, le milieu de terrain français met un point final à son passage azulgrana. Le club lui souhaite bonne chance et réussite pour le futur», comme l'expliquait d'ailleurs le Barça dans un communiqué.

Kays Ruiz séduit par le projet et le discours de l'AJ Auxerre

Depuis, l'ancien Parisien a coupé un peu tout en continuant à s'entretenir avec un préparateur physique. Libre de tout contrat et libre dans sa tête, Ruiz ne veut pas se tromper pour le choix de son futur club et souhaite s'inscrire dans la durée dans un projet qui collera à ses inspirations. Il veut privilégier le côté sportif à l'aspect financier. Pisté dans de nombreux clubs européens (en Italie, en Belgique et en Suisse), Kays Ruiz s'était fixé comme objectif de rester en France.

Selon nos informations, l'international U20 de l'Equipe de France va s'engager pour trois saisons avec l'AJ Auxerre, club promu en Ligue 1. Le discours du coach Jean-Marc Furlan, la philosophie de jeu prônée par celui-ci et l’implication du président chinois ont compté dans le choix du joueur. Après de longues négociations et des réunions qui ont eu lieu ces dernières heures, l'AJA va boucler un joli coup à zéro euro.