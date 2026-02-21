Jesé Rodriguez hausse le ton dans l’affaire Prestianni-Vinicius

Jesé Rodriguez vit une belle saison du côté de Las Palmas. A 32 ans, l’ancien flop du PSG, désormais âgé de 32 ans, a trouvé le chemin des filets à 5 reprises (plus une passe décisive) en 17 matchs de 2e division. Il n’est jamais loin de l’actualité du ballon rond. AS l’a même interrogé sur l’affaire Prestianni-Vinicius, lui qui est passé par le Real Madrid d’un certain José Mourinho, et par le Sporting CP, le club lisboète rival des Aguias.

Il soutient sans condition le Brésilien, qui se dit victime d’injures racistes de la part du joueur argentin. «Il y a beaucoup de débats. Se cacher sous son maillot et dire quelque chose à un joueur… si on a quelque chose à dire, on le dit, suspecte l’attaquant canarien. Ça m’est arrivé, quand j’étais agacé de dire directement les choses. Je ne pense pas que Vinicius va faire un scandale juste pour le plaisir. S’il l’a dit, c’est que c’était vrai».