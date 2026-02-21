Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue des Champions

Jesé Rodriguez hausse le ton dans l’affaire Prestianni-Vinicius

Par Maxime Barbaud
1 min.
Jesé Rodriguez avec le maillot de las Palmas @Maxppp

Jesé Rodriguez vit une belle saison du côté de Las Palmas. A 32 ans, l’ancien flop du PSG, désormais âgé de 32 ans, a trouvé le chemin des filets à 5 reprises (plus une passe décisive) en 17 matchs de 2e division. Il n’est jamais loin de l’actualité du ballon rond. AS l’a même interrogé sur l’affaire Prestianni-Vinicius, lui qui est passé par le Real Madrid d’un certain José Mourinho, et par le Sporting CP, le club lisboète rival des Aguias.

La suite après cette publicité

Il soutient sans condition le Brésilien, qui se dit victime d’injures racistes de la part du joueur argentin. «Il y a beaucoup de débats. Se cacher sous son maillot et dire quelque chose à un joueur… si on a quelque chose à dire, on le dit, suspecte l’attaquant canarien. Ça m’est arrivé, quand j’étais agacé de dire directement les choses. Je ne pense pas que Vinicius va faire un scandale juste pour le plaisir. S’il l’a dit, c’est que c’était vrai».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Benfica
Real Madrid
Jesé Rodríguez
Vinícius Júnior
Gianluca Prestianni

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Benfica Logo SL Benfica
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Jesé Rodríguez Jesé Rodríguez
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
Gianluca Prestianni Gianluca Prestianni
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier