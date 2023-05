Real-Man City : le ballon était bien sorti avant le but de Kevin De Bruyne

La suite après cette publicité

Tenu en échec par Manchester City ce mardi en demi-finale aller de Ligue des Champions (1-1), le Real Madrid pourrait bien crier à la polémique. Alors que le champion d’Europe en titre menait 1-0 grâce à un but de Vinícius Júnior (36e), Kevin De Bruyne a lui douché d’une lourde frappe (67e) l’enthousiasme ambiant du Santiago-Bernabéu.

Un but qui aurait pourtant pu voire dû être annulé. En effet, préalablement à cette réalisation du Belge, le ballon était en réalité sorti des limites du terrain comme l’a révélée une image 3D partagée par le diffuseur beIN Sports. Une touche aurait ainsi dû être sifflée en faveur des locaux, ce à quoi n’a pas manqué de réagir Carlo Ancelotti après la rencontre. À voir les conséquences qu’auront cette possible erreur d’arbitrage lors du match retour, mais on imagine qu’elle devrait encore faire couler beaucoup d’encre de l’autre côté des Pyrénées.

