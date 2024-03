FC Barcelone : Robert Lewandowski a choisi son prochain club

Où jouera Robert Lewandowski la saison prochaine ? Lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2026, l’attaquant barcelonais continue d’agiter les rumeurs sur le marché des transferts. Souvent critiqué depuis le début de l’exercice 2023-2024 malgré ses 20 buts et 9 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues, l’international polonais (148 sélections, 82 buts) est régulièrement annoncé sur le départ. Dans cette optique, l’Arabie saoudite semble déterminée à l’idée de s’offrir ses services. Récemment, les médias espagnols affirmaient, à ce titre, que la Saudi Pro League était prête à lui offrir un contrat XXL où son salaire serait alors multiplié par trois.

La suite après cette publicité

Oui mais voilà, selon les dernières informations de Sport, un départ de Catalogne n’est clairement pas à l’ordre du jour. En effet, le quotidien indique que l’actuel deuxième de Liga compte plus que jamais sur son buteur malgré ces offres mirobolantes et les émoluments conséquents du natif de Varsovie. Conscient de la difficulté d’attirer un attaquant de classe mondiale, le Barça - qui doit toujours composer avec des finances limitées - serait donc plus enclin à l’idée de poursuivre l’aventure avec le numéro 9, également pisté par l’Atlético de Madrid.

À lire

PSG : Luis Enrique revient sur la rumeur Yamal

Robert Lewandowski veut rester au Barça !

De son côté, l’ancien avant-centre du Borussia Dortmund et du Bayern Munich a, lui, assuré qu’il souhaitait rester sous le maillot des Culers et l’a directement exprimé à son agent, Pini Zahavi. Malgré plusieurs performances discutables, le joueur de 35 ans reste, aujourd’hui, l’un des principaux atouts offensifs des Blaugranas, qui plus est à l’heure où Vitor Roque ne profite pas d’un énorme temps de jeu depuis son arrivée en janvier. Dès lors et pour assurer au mieux la transition, le Barça veut continuer de s’appuyer sur lui. Si Robert Lewandowski dispose d’un salaire problématique au regard de la situation financière du club, son impact sportif demeure important.

La suite après cette publicité

Ainsi, Sport rappelle qu’un départ de Lewandowski pourrait provoquer un véritable cataclysme pour la saison prochaine. Alors, certes, le club catalan pourrait recevoir une indemnité de transfert de près de 40 millions d’euros et économiser beaucoup d’argent sur la masse salariale, mais le prix des grands attaquants sur le marché s’avère, lui, exorbitant. Le club n’aurait alors aucune marge de manœuvre, excepté la présence de Vitor Roque, qui n’a pas encore fait ses preuves. Si Joan Laporta et ses équipes continuent de travailler à sa succession - Erling Haaland est notamment évoqué pour l’été 2025 - Robert Lewandowski devrait donc, pour l’heure, rester la référence de l’attaque barcelonaise.