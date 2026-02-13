Jérémie Boga raconte son calvaire à Nice !

Tout s’est joué dans la nuit du dimanche 30 novembre au lundi 1er décembre. L’OGC Nice, rentré d’un déplacement perdu à Lorient, était attendu de pied ferme par certains de ses supporters, qui voulaient en découdre avec certains, dont Jérémie Boga. Insultes, coups, le milieu offensif ivoirien a vécu un cauchemar ce soir-là, et a logiquement décidé de ne plus porter la tunique niçoise. Placé en arrêt de travail, à l’image de son partenaire Terem Moffi, lui aussi ciblé, il a dès lors attendu qu’un club le sorte de l’impasse.

Et c’est la Juventus qui s’est signalée, avec en mémoire les souvenirs du joueur virevoltant qui a égayé Sassuolo entre 2018 et 2021. Une aubaine pour Boga, comme il l’a confié au cours de la première interview accordée ces derniers mois à DAZN. « Je suis reconnaissant chaque matin d’être ici, après ce qui s’est passé à Nice. Je n’ai appelé personne avant de signer car je voulais que tout se passe bien. Ensuite, j’ai appelé mon père et ma femme. Mon père ne s’en est pas rendu compte, il était heureux et fier et m’a dit : maintenant que tu es ici, tu dois rester et prouver tes qualités », a-t-il déclaré.

Boga a inquiété sa famille

Il a surtout accepté de revenir, un peu, sur ses tourments niçois et les semaines qui ont suivi son agression. « Comme vous l’avez vu, il s’est passé un peu de tout avec les supporters. Ça a été une période difficile pour moi et ma famille : je ne peux pas encore entrer dans les détails, j’étais coincé chez moi pendant deux mois avec seulement mon entraîneur et ma femme. C’était dur, mais je suis heureux d’en être sorti. La première semaine, j’ai perdu quelques kilos car je ne mangeais pas beaucoup, et ma famille était aussi un peu inquiète : c’était une période difficile à oublier, je veux passer à autre chose. Est-ce que la Juventus m’a un peu sauvé ? Oui, ils m’ont sauvé : pour moi, c’était comme une bénédiction. J’étais hors de l’équipe pendant deux mois, et maintenant je suis à la Juventus. C’est un rêve pour moi, je dois prouver à chaque entraînement et à chaque match la chance que j’ai eue. »

Malgré deux mois sans jouer, Jérémie Boga a vite retrouvé le chemin de la compétition. Officiellement prêté le 1er février à la Juve, il est entré en jeu en Coupe d’Italie dès le 5 février, puis en Serie A le 8, avec à la clé une passe décisive face à la Lazio Rome. « Pour moi, c’est juste une question de rythme, mais je le retrouve petit à petit à l’entraînement et sur le terrain : je me sens mieux chaque jour, je suis sur la bonne voie ». Le nouvel objectif pour Boga sera de tout faire pour que la Juve lève son option d’achat à l’issue du prêt. Pour s’éviter un retour à Nice.