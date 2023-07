La stratégie audacieuse du Qatar pour concurrencer le championnat saoudien

La suite après cette publicité

Historique voici le mot qu’on pourrait utiliser pour décrire le mercato réalisé par le championnat saoudien cet été. Ainsi, après avoir accueilli Cristiano Ronaldo lors de l’hiver dernier, la Saudi Pro League s’est offert de nombreuses stars avec N’Golo Kanté, Karim Benzema et Jota du côté d’Al Ittihad, Ruben Neves, Sergej Milinković-Savić et Kalidou Koulibaly à Al Hilal, Seko Fofana et Marcelo Brozovic à Al Nassr ainsi que Roberto Firmino et Edouard Mendy à Al-Ahli. D’autres noms devraient également arriver. Dans ce contexte, une réponse du Qatar, rival historique et voisin de l’Arabie saoudite, est forcément attendue. Cela a lieu, mais d’une manière bien différente.

Montrant de la patience dans la construction de son équipe nationale avec le lancement de l’académie Aspire le 16 novembre 2004 qui a permis de développer l’équipe qui remportera la Coupe d’Asie 2019, le Qatar n’a pas peur de miser sur la jeunesse. Si cela n’a pas marché lors de la Coupe du monde 2022 avec un échec en phase de poules, le pays du Golfe aura bien besoin de cela pour concurrencer l’Iran, l’Arabie saoudite et même les Émirats arabes unis, les autres championnats importants de la région. Cet été, la Qatar Stars League a en tout cas mis les moyens avec déjà plus de 59M€ dépensés, le chiffre le plus important depuis la saison 2014/2015 où le championnat avait dépensé pour environ 67,5M€.

Le Qatar tourné vers la jeunesse

Cette fois, aucun transfert ne dépasse les 10 millions d’euros, mais les profils sont plutôt intéressants puisque ce sont des éléments jeunes qui sont ciblés. Al-Ahli par exemple a décidé de miser sur l’Ivoirien Idrissa Doumbia (25 ans, Sporting) pour renforcer son milieu quand Al-Arabi est allé récupérer un espoir d’Eredivisie avec Mohamed Taabouni (21 ans, Feyenoord). Son coéquipier Naoufal Bannis (21 ans, Feyenoord) a choisi Al-Markhiya. Champion en titre, Al-Duhail a frappé deux gros coups pour le moment. Déjà, 9 millions d’euros ont été dépensés pour Ibra Bamba (21 ans, Guimarães) jeune défenseur italien qui a cartonné dans le championnat portugais.

L’équipe coachée par Hernan Crespo ne va pas s’arrêter là puisque l’ancien joueur de Brest et Southampton, Ibrahima Diallo (24 ans) a aussi débarqué dans le Golfe. Ce dernier pourrait être rejoint par son compatriote Isaac Lihadji (21 ans, Sunderland).. Capitaine de l’équipe U19 du PSG, Younnes El Hannach (19 ans, PSG) s’est lui engagé avec Al-Shamal. Enfin, ce qui ressemble au plus gros coup de l’été pour le moment du côté de la Qatar Stars League semble avoir été réalisé par Al-Sadd. L’ancien club de Xavi a dépensé pas moins de 12 millions d’euros (hors bonus) pour s’arracher la pépite équatorienne Gonzalo Plata (22 ans). L’ancien du Sporting CP avait depuis crevé l’écran avec le Real Valladolid. Mais ce n’est pas tout.

Jeune ailier de Palmeiras de seulement 19 ans, Giovani a rejoint le club qatari alors qu’il était dans le viseur de grosses écuries comme le FC Barcelone. Pour s’adjuger ses services, Al-Sadd a dépensé la somme coquette de 9 millions d’euros. Ancien club de Laurent Blanc et James Rodriguez, Al-Rayyan vient aussi de frapper fort avec l’ailier brésilien Gabriel Pereira (21 ans) débarqué contre 10 millions d’euros en provenance de New York City.

Outre cela, le Qatar a aussi fait venir comme souvent des joueurs expérimentés comme Andy Delort (ex Nice, Nantes …) à Umm Salal, Bruno Tabata (ex Sporting CP) au Qatar SC, Mateus Uribe (ex Porto), Romain Saïss (ex Besiktas) et Paulo Otavio (ex Wolfsbourg) à Al-Sadd ainsi que Thiago Mendes (ex Olympique Lyonnais) et Rodrigo (ex Leeds) à Al-Rayyan.