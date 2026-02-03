Lens apporte son soutien à Saint-Maximin, victime d’insultes racistes

Après seulement six mois au Mexique, Allan Saint-Maximin a quitté le Club America, il y a quelques jours. L’ancien de Bastia avait notamment dénoncé le traitement subi par ses enfants, victimes d’insultes racistes, avant d’officialiser son départ. Nouveau joueur du RC Lens depuis ce lundi, l’ailier de 28 ans est également l’objet de nombreuses insultes sur ses réseaux sociaux de la part de Mexicains. Face à ces absurdités, le club artésien a pris la parole.

La suite après cette publicité

« Le Racing Club de Lens s’indigne et condamne avec la plus grande fermeté le déferlement de propos haineux et d’insultes à caractère raciste dont son nouveau joueur, Allan Saint-Maximin, est la cible sur les réseaux sociaux. En responsabilité, le club a été contraint de fermer l’espace commentaires de certaines de ses publications et continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire de ses plateformes sociales des lieux d’expression sains et respectueux. Club citoyen et engagé, le Racing réaffirme son attachement aux valeurs de respect et de tolérance, et se tient aux côtés d’Allan et de ses proches, à qui il apporte son soutien plein et entier », a communiqué Lens sur sa page X.