OL : la grande annonce de Paulo Fonseca sur son avenir !

La saison de l’Olympique Lyonnais est pour le moment bien plus réussie qu’attendu. Après un été sous haute tension avec la menace de relégation administrative et les nombreuses ventes des meilleurs joueurs de l’effectif, le club rhodanien était promis à une saison de transition, probablement dans le ventre mou de la Ligue 1. Mais c’était sans compter sur le tacticien Paulo Fonseca qui a réussi à clairement bonifier et optimiser les qualités de son effectif.

La suite après cette publicité

A un peu plus de la moitié de la saison, l’Olympique Lyonnais pointe à la 4e place du classement, a égalité de points de l’OM 3e, et a terminé à la première place du classement général de la Ligue Europa, en plus d’être toujours en course en Coupe de France. Un bilan quasi excellent au vu de l’effectif lyonnais pas spécialement taillé pour jouer sur tous les tableaux. Et forcément, Paulo Fonseca y est pour beaucoup. Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien coach du LOSC n’est d’ailleurs pas contre rester ici encore longtemps.

La suite après cette publicité

Paulo Fonseca veut continuer

En conférence de presse, le technicien portugais a déclaré son amour pour l’OL expliquant qu’il était même prêt à refuser un gros club européen pour rester. « Je me sens très bien ici. Nous avons une atmosphère incroyable. Et je ne parle pas que du terrain. J’aime ce projet, je pense que nous sommes dans une année zéro mais avec la possibilité de faire de grandes choses. Je sens que le club respecte et comprend mon travail », a-t-il d’abord lancé avant d’enchainer. « Je suis à un âge (52 ans) où je valorise les personnes qui travaillent avec moi. La question de la confiance en mon travail est très importante ».

L’ancien coach de l’AC Milan a aussi loué les qualités de l’organigramme du club et a été relancé sur une possible prolongation. Et il ne ferme pas la porte. «Benjamin Charier, responsable du recrutement, est le meilleur scout avec lequel j’ai travaillé. Il comprend notre façon de jouer, il propose des joueurs avec des caractéristiques pour notre jeu. Il a le talent pour découvrir des éléments intéressants. Une proposition d’un grand club européen ne me ferait pas changer d’avis sur ce que je ressens actuellement au club. Je valorise énormément ce que j’ai ici à Lyon. Ce doit être le club qui doit se prononcer là-dessus. Ce n’est pas une obligation à ce moment de la saison. Nous avons une relation sincère et ouverte. (…) Je m’entends bien avec Matthieu Louis-Jean, directeur technique, Benjamin ou Michael Gerlinger, directeur général». Le message pour la direction est passé.