Barça - Girona : les compositions sont tombées

Après avoir battu le Nastic Tarragone 3-1, le FC Barcelone de Ronald Koeman affronte Girona pour son second match de préparation. Les Catalans misent sur un 4-2-3-1 avec Neto dans les cages. Sergi Roberto, Gerard Piqué, Ronald Araujo et Jordi Alba forment la défense. Un cran plus haut, on retrouve Frenkie de Jong et Sergio Busquets. Enfin, Antoine Griezmann est soutenu par Lionel Messi, Philippe Coutinho et Francisco Trincao.

De son côté, Girona mise aussi sur un 4-2-3-1 avec Carlos comme dernier rempart. Calavera, Alcala, Bernardo et Mojica forment la défense alors que Gumbau et Kebe sont dans l'entrejeu. Enfin, Valery Jairo et Saiz soutiennent Turmo en attaque.

Les compositions :

FC Barcelone : Neto - Roberto, Piqué, Araujo, Alba - De Jong, Busquets - Messi, Coutinho, Trincao - Griezmann

Girona FC : Carlos - Calavera, Alcala, Bernardo, Mojica - Gumbau, Kebe - Valery, Jairo, Saiz - Turmo