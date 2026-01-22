Stade Rennais : Habib Beye tape du poing sur la table pour Jérémy Jacquet

Ce mois de janvier est animé pour le Stade Rennais. Freinée par Le Havre le week-end dernier à domicile (1-1) dans sa quête de remontée au classement, l’écurie brétilienne doit aussi gérer un mercato plus intense que prévu. Outre Andrés Gómez, qui est définitivement parti du côté de Vasco de Gama hier, les dossiers Kader Meïté et Jérémy Jacquet donnent du grain à moudre à la direction. Nous vous le révélions, pour le premier Al-Hilal propose 40 M€. Le second est courtisé par Chelsea. Il s’est même mis d’accord avec les Blues sur les termes d’un contrat. Rennes ne veut pas le laisser partir en plein milieu de la saison, à moins d’obtenir une indemnité record, soit au-delà des 60 M€ récupérés pour Jérémy Doku en 2023. Il s’agirait tout de même d’un aveu de faiblesse pour Habib Beye, qui ne veut pas entendre parler de son départ.

«Je suis serein parce que c’est mon joueur. Je suis serein parce qu’il est content d’être ici. Je suis serein parce qu’il est performant. Je suis serein parce que je ne vois pas un joueur qui est déstabilisé par la situation, entame le coach en conférence de presse, déterminé à l’idée de conserver le défenseur central, mais conscient de la situation. Après ce n’est pas moi qui contrôle le marché. Il y a une réalité économique dans laquelle je n’aurais pas toujours mon mot à dire. Mais ce que j’ai dit, c’est que quand on est une équipe comme le Stade Rennais et qu’on a des ambitions élevées, en tant que coach, je veux garder mes meilleurs éléments et avoir l’équipe la plus forte possible. Et Jérémy Jacquet fait partie de ces joueurs-là», prévient le technicien à deux jours de recevoir Lorient (samedi, 17h).

«on ne peut pas se permettre de perdre Jérémy Jacquet»

Selon lui, accepter le départ de Jacquet reviendrait à remettre en question les ambitions du Stade Rennais. Le club breton vise une place qualificative en coupe d’Europe en fin de saison et semble bien lancé après un premier tiers franchement compliqué. «Je dis que, quand vous êtes le Stade Rennais et dans la situation où nous sommes, on ne peut pas se permettre de perdre Jérémy Jacquet. Mais à un moment donné le marché m’amènera peut-être, malheureusement, à capituler par rapport au marché. Je suis assez cash là-dessus et ça je le dis aussi à mes dirigeants mais en n’étant pas du tout dans une logique de coup de pression. Si on a la possibilité de le garder, il faut le garder. Maintenant, il y a la volonté du joueur, celle du club et ce qui se passe en face… avec parfois des moyens qu’on ne maîtrise pas.»

Titulaire indiscutable cette saison (17 matchs joués, tous comme titulaire), l’international espoirs français (5 sélections) s’est imposé depuis son retour de prêt anticipé de Clermont en janvier 2025. C’était d’ailleurs la volonté de Beye de le ramener dans l’effectif. La réussite de Jacquet est aussi celle de son entraîneur, bluffé par l’état d’esprit de son protégé malgré les questions liées à son avenir personnel. «Je suis content des sollicitations et je suis assez bluffé du calme avec lequel il gère cette situation. C’est un garçon très focus sur ce qu’il vit. C’est normal qu’il soit sollicité. C’est un très bon joueur mais je l’ai vu très relâché. Il s’est très bien entraîné cette semaine à l’entraînement et il sera important pour nous samedi.» Contre Lorient, Beye pourra également compter sur Sebastian Szymanski dont l’officialisation doit intervenir aujourd’hui.