OM : la réponse énigmatique de Marcelino sur Alexis Sanchez

Quatorzième du classement de Liga avec seulement cinq points d’avance sur le premier relégable, Villarreal a décidé de se séparer de Pacheta et de faire appel à Marcelino. De retour aux commandes du Sous-marin jaune, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille n’a pas été spécialement questionné sur son bref passage sur la Canebière. Mais à Villarreal, il y a un l’attaquant Ben Brereton. Du coup, un journaliste chilien était présent à la conférence de presse de Marcelino et en a profité pour interroger le technicien espagnol sur un certain Alexis Sanchez.

Selon Eric Di Meco, si Sanchez n’est pas resté à l’OM, c’est parce que Marcelino n’en voulait pas. Interrogé sur cette version, Marcelino n’a pas voulu s’étendre à ce sujet. « Je répondrais bien à la question, mais ce n’est ni le lieu ni le moment. Je ne décide du sort de personne. Vous devez me poser la question d’une autre manière ». Question suivante.