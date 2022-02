Guerre en Ukraine : le vibrant hommage de Manchester City et Everton

Cela n'a échappé à personne, ces derniers jours, la situation en Ukraine inquiète le monde alors que l'armée russe a décidé d'envahir le pays. En situation de guerre, de nombreux soutiens ont été apportés au peuple Ukrainien à travers le monde. Et c'est notamment le cas dans le football.

Manchester City and Everton show their support for Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/GOuWNRZm4N — Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022

Lors du match de Premier League entre Everton et Manchester City, deux clubs comptant des joueurs ukrainiens dans leurs effectifs (Zinchenko et Mykolenko), tout Goodison Park a souhaité apporter son soutien par de nombreux applaudissement et drapeaux Ukrainiens ainsi que des messages dénonçant la guerre sur les vestes des joueurs.