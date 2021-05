Gianluigi Donnarumma et l'AC Milan, c'est fini !

La suite après cette publicité

À peine le titre de champion de France avec le LOSC dans la besace, Mike Maignan (25 ans) s'est envolé pour l'Italie pour finaliser son arrivée à l'AC Milan. Un contrat de 5 ans, assorti d'un salaire de 3 M€ par an, attend l'international tricolore (1 sélection) chez les Rossoneri. Un bail qui scellerait en parallèle le sort de Gianluigi Donnarumma (22 ans).

En discussion depuis plusieurs semaines, le portier italien ne prolongera pas son contrat, qui expire en juin 2021, avec son club formateur, explique La Gazzetta dello Sport ce mardi. Les Lombards attendaient un signe de la part de l'international azzurro (25 capes) suite à leur qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Ce signe n'est pas venu et il semblerait que cela marque la fin du feuilleton.

Quel point de chute ?

Les Milanais avaient été jusqu'à proposer 8 M€ par an à leur gardien, titulaire depuis six saisons désormais (215 matches en Serie A). Mais, conseillé par Mino Raiola, qui réclamait par ailleurs une juteuse commission, ce dernier avait refusé, exigeant entre 10 et 12 M€ pour repartir sur un nouveau cycle avec les pensionnaires de San Siro. Une situation qui avait provoqué l'ire de ses supporters. Désormais quasiment sûr d'être libre, le natif de Castellammare di Stabia doit se trouver un point de chute.

La Juventus est citée avec insistance, une place étant à prendre après le départ de Gianluigui Buffon (43 ans). Son nom a également été soufflé au FC Barcelone récemment. Le Paris SG, souvent associé au Transalpin, ne devrait pas trop tarder à voir son nom sortir dans les gazettes de l'autre côté des Alpes. TMW assure que Tottenham, qui songe à tourner la page Hugo Lloris (34 ans), pourrait avoir son mot à dire. Le feuilleton est relancé. L'histoire d'amour avec Milan, elle, est oubliée.