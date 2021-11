L'incroyable plan anti clubs-États du Real Madrid !

La suite après cette publicité

« Les contrats, nous devons les honorer et nous essayons de recruter de bons joueurs et les meilleurs. Mais il faut pouvoir les payer. Maintenant, tu fais une offre de 200 M€ pour un joueur et on ne te le vend pas. Mais, aujourd'hui, il y a une folie, les clubs-états, et ils ne te vendent pas de joueurs. Je lutte pour que ce soit la gestion qui prime, pas l'argent qu'on te donne de l'extérieur. Un jour viendra où les 30 premiers clubs d'Europe seront la propriété de pays. Ce ne sont pas les principes de la Communauté Européenne. Je suis venu ici pour lutter et je lutte depuis que je suis arrivé ». Plus tôt dans la semaine, Florentino Pérez poussait un nouveau coup de gueule contre le Paris Saint-Germain.

Il faut dire que depuis plusieurs années déjà, bon nombre de clubs historiques comme le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich et la Juventus grognent contre la prise de pouvoir de ces clubs appartenant à des fonds étatiques. Des écuries qui n'ont aucun mal à recruter les meilleurs joueurs de la planète, là où les clubs historiques cités précédemment commencent à perdre de la force sur le mercato. Mais comme l'indique AS, du côté de Madrid, le président a déjà un plan pour assurer l'avenir.

Un trio d'attaque pour toute la décennie et des joueurs libres

Le média est très clair, tant sur son journal publié hier que sur son site : les Merengues préparent un « trio anti-cheikhs ». Depuis des années déjà, Pérez et son bras droit José Angel Sanchez savent qu'aligner ce trio galactique composé de Kylian Mbappé, Vinicius et Erling Haaland garantira aux Merengues d'être toujours compétitifs en Europe, quelle que soit l'adversité en face sur la scène européenne. Alors que le Français est déjà considéré comme Madrilène par le média et que la prolongation du Brésilien devrait se faire sans trop de souci, ça sera un peu plus compliqué pour le Norvégien.

D'autres clubs, en Angleterre notamment, sont intéressés, mais les Merengues espèrent compter sur les faveurs de l'entourage du géant nordique, qui semble plutôt intéressé par un départ en Liga. Un joli trio qui, quoi qu'il arrive sur la scène européenne en termes de mercato ou de rachats de clubs, permettra à l'écurie de Liga de toujours être au sommet. Ou du moins, c'est ce qu'espère Florentino Pérez. À noter que d'autres joueurs bientôt libres de tout contrat sont aussi sur les tablettes du club, et pourraient clairement renforcer l'effectif merengue. ESPN dévoile le nom de Noussair Mazraoui de l'Ajax, alors que les noms de Paul Pogba et d'Antonio Rüdiger reviennent aussi sur la table ce jeudi en Espagne.