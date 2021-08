Samuel Umtiti a fixé ses conditions pour quitter le Barça

La suite après cette publicité

Il n'y a guère plus d'avenir pour Samuel Umtiti au FC Barcelone. Depuis le mondial 2018 et ses blessures à répétition, le défenseur n'a plus la plénitude de ses moyens physiques alors qu'il était jusque là un titulaire indiscutable aux côtés de Gerard Piqué. Sous contrat jusqu'en 2023, le joueur coûte cher aux finances de son club avec son salaire. Depuis plus d'un an maintenant, les Blaugranas cherchent à se débarrasser de lui et de ses émoluments.

La situation financière de l'institution catalane devenant de plus en plus préoccupante avec la crise sanitaire et économique, la direction a même cherché à faire pression sur le Français en proposant une résiliation de son contrat. Le bras de fer n'a finalement pas eu lieu mais Umtiti sait qu'à moins d'un miracle, il n'aura pas plus de temps ici. Il faut partir durant ce mercato estival sous peine de s'enfoncer et de disparaître complètement des radars.

Umtiti a refusé trois offres

Problème, il ne semble pas trouver chaussure à son pied. Dans le viseur de l'OL, son club formateur, et de l'OM ces dernières semaines, le gaucher n'a finalement pas bougé. Visiblement, il a même refusé trois offres récemment qui ne correspondaient pas à ses souhaits, comme nous l'apprend Sport ce dimanche soir. L'identité des trois courtisans n'a en revanche pas filtré mais l'une des propositions aura été avantageuse pour le Barça, précise le média.

Car Samuel Umtiti (27 ans) a des exigences. Il souhaite évoluer dans une équipe disputant la Ligue des Champions cette saison, ou au moins en capacité de se battre pour gagner des titres. Voilà qui ferme la porte à pas mal d'équipes et rend son départ toujours plus compliqué. Le Barça va tenter de régler la situation du joueur le plus rapidement possible, afin de réduire sa masse salariale avant le début de la Liga, qui débute dans 15 jours.