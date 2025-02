MU : Ruben Amorim veut absolument un de ses cracks du Sporting

En grande difficulté en championnat cette saison, Manchester United prépare déjà le terrain pour se renforcer cet été. Si le club a déjà ramené le jeune Patrick Dorgu cet hiver, et cible Viktor Gyokeres cet été, une autre jeune pépite du Sporting fait partie de la short-list de l’entraîneur portugais du club Ruben Amorim, et il le connait bien. Brillant en Liga Portugal comme en Ligue des Champions, Geovany Quenda attise les convoitises, et Manchester United serait prêt à faire une offre à plus de 40 millions d’euros pour le jeune ailier de 17 ans, selon The Sun.

Déjà appelé par le sélectionneur du Portugal Roberto Martinez, Quenda est devenu un titulaire important d’une équipe du Sporting sensation du début de la saison, lancé en pro par… Ruben Amorim, alors encore sur le banc du club lisboète. Toujours selon The Sun, le joueur serait très intéressé par un transfert dans le nord de l’Angleterre cet été, même s’il reste concentré sur une fin de saison rythmée avec le Sporting, lancé dans la course au titre pour la deuxième saison consécutive.