Belgique : le père de Thibaut Courtois annonce son retour en sélection

Absent de la sélection belge depuis juin 2023 et sa brouille avec l’ancien sélectionneur Domenico Tedesco, Thibaut Courtois (32 ans), va faire son retour. Depuis qu’il a été nommé à la tête de la Belgique, Rudi Garcia a directement annoncé qu’il voulait s’appuyer sur lui : «on va dire que les signes sont positifs. Thibaut Courtois aura l’occasion de s’exprimer, bien évidemment. On compte bien sur lui, ça c’est certain. Après on verra.» Le principal intéressé avait notamment ouvert la porte à un retour dès le mois de mars : «mon objectif est de pouvoir disputer la Coupe du monde en 2026. J’ai toujours eu cet objectif en tête, mais je me suis heurté à l’ancien sélectionneur national. En fin de compte, j’ai eu raison. Serai-je présent en mars contre l’Ukraine ? Nous verrons si le sélectionneur m’appelle.»

Un retour qui se précise comme l’a expliqué son père Thierry Courtois qui était présent à la cérémonie du Soulier qui récompense le meilleur joueur du championnat belge et qui a vu Hans Vanaken (Bruges) être sacré. «Thibaut et la fédération sont en pourparlers. Je soupçonne qu’un retour est imminent, que ce soit contre l’Ukraine ou non. En raison du calendrier chargé, cela pourrait également durer jusqu’aux matchs de qualification pour la Coupe du monde. En tant que père, je serai bien sûr heureux de revoir Thibaut en équipe nationale. J’ai toujours aimé suivre et assister à tous les matchs. J’aimerais revivre une Coupe du Monde», a ainsi annoncé Thierry Courtois. Thibaut Courtois va revenir en sélection, la seule question est donc de savoir quand désormais.