Ligue 2 : Toulouse dénonce des actes racistes contre Rodez

Alors que le Toulouse FC a concédé le match nul contre Rodez (1-1), ce lundi soir en Ligue 2, le club sudiste a fait part via un communiqué que «la fin de match entre le Toulouse Football Club et le Rodez Aveyron Football a été entachée par des propos à caractère raciste à l’encontre d’un joueur de l’équipe visiteuse, tenus en tribune Brice-Taton par un spectateur».

«Le président Damien Comolli a adressé, auprès du joueur visé ainsi que de son club, le Rodez Aveyron Football, ses excuses au nom du Toulouse Football Club. Le club condamne fermement ces agissements et toute forme de discrimination. L’identification de l’individu en cause est en cours et le club engagera toutes les procédures légales nécessaires», précise le Téfécé.