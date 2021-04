Super League : les supporters seraient favorables au projet

C’est l’actualité du début de semaine, douze des plus gros clubs européens ont annoncé la création d’une Super League. Un projet qui ne plaît pour l’instant à personne aussi bien les clubs, que les joueurs ou les groupes de supporters. Pourtant, un sondage vient contre-dire tout ça.

Selon une étude réalisée en février par Opineway à la demande des clubs fondateurs et publié dans le journal l’Équipe, les suiveurs du football européen des cinq grands championnats approuvent à 66% la création d’une Super League. Le quotidien précise qu’au moment du sondage, le PSG, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund venaient compléter la liste des clubs participants à ce projet. Selon le sondage, ce sont les supporters de Manchester City (87%) qui sont le plus favorable à la Super League juste devant le Real Madrid (86%) et… le PSG (84%) !