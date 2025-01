Ange Postecoglou explique la méforme des Spurs

13e de Premier League avec seulement huit points d’avance sur la zone de relégation, les Spurs de Tottenham sont englués dans une très mauvaise passe, masquée par les bons résultats en Europa Ligue et en coupe. Pour le manager Ange Postecoglou, la situation n’est pas alarmante, voire même meilleure qu’elle ne l’a jamais été. «Chaque décision qui est prise vient de moi et moi seul, j’en suis responsable. Si vous voulez planter une tête sur un piquet, prenez la mienne, mais je suis absolument sûr à 100 % que nous sommes dans une meilleure situation en tant que club de football aujourd’hui qu’à mes débuts», a déclaré Postecoglou.

Le manager de Tottenham pointe du doigt les blessures, qui privent son groupe de ses meilleurs éléments et ne lui permet pas d’être compétitif au plus haut niveau. Il reste convaincu que «l’équipe qui a été constituée maintenant est une équipe passionnante et quand ils seront tous en forme, je pense que le club en bénéficiera, pas seulement cette année mais pour de nombreuses années à venir.» Une patience demandée par Postecoglou, et qui ne manque pas à Tottenham, qui attend un titre de champion depuis 1961.