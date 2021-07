L'OL et Villarreal se quittent sur un match nul

Sur trois victoires consécutives face à Bourg-en-Bresse (5-1), Villefranche (2-0) et Wolfsburg (4-1), et désormais en stage de préparation en Espagne, l'Olympique Lyonnais reste invaincu après son match nul contre Villarreal (2-2), dernier vainqueur de la Ligue Europa. A Murcie, réalistes, les Lyonnais ont ouvert le score rapidement, grâce à un pressing haut de Maxence Caqueret et une finition précise signée Jean Lucas (1-0). L'euphorie retombée, l'OL a ensuite subi la loi du Sous-marin jaune. Profitant d'une incursion du bouillant Nikita dans la surface rhodanienne, Moi Gomez a battu Jullian Pollersbeck pour égaliser (1-1, 23e). Nouvelle recrue d'Unai Emery, l'ancien Rémois Boulaye Dia a signé ses débuts en Espagne par un but, venu devancer Da Silva de la tête sur un centre de Peña (1-2, 38e).

La suite après cette publicité

Juste avant la pause, l'OL est parvenu à égaliser magnifiquement par Houssem Aouar, bien trouvé par Karl Toko Ekambi - pas avare d'efforts face à ses anciens coéquipiers - auteur d'une sublime volée de l'intérieur du pied droit pleine lucarne (2-2, 44e). Au retour des vestiaires, Peter Bosz a décidé de pousser les organismes à bout. Aucun changement pour l'OL, mais un nouveau onze côté espagnol. Les fautes ont été plus nombreuses (Alberto Moreno sur Jena Lucas) et l'arbitre a même dégainé des cartons. Moussa Dembélé s'est créé une double-occasion dans la surface (57e), mais a manqué de réalisme. En face, le petit prodige russe Nikita Iosifov, 20 ans, aura eu plusieurs occasions de marquer. Souvent trouvé et précieux à l'origine des offensives lyonnais, Rayan Cherki a parfois manqué de sang-froid dans le dernier geste. Thiago Mendes et Youssouf Koné ont finalement remplacé Henrique et Houssem Aouar, et l'OL a tenu le score (2-2).

Revivez le film de la rencontre :

Fin du match

90'+2| Malo Gusto avait laissé Javi Ontiveros dans son dos. Mais il est revenu et lui a bouché l'angle de frappe. Le tir de l'Espagnol passe largement au-dessus.

90'| Karl Toko Ekambi n'est pas avare d'efforts défensivement. Face à son ancien club, l'attaquant camerounais est très présent.

89'| Belle défense de Damien Da Silva, venu éloigner le centre d'Hassan de la tête dans ses six mètres.

Min 86. ¡Sigue el 2-2 en el marcador, pero aprieta el Submarino! pic.twitter.com/rvyMXyv7QQ — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 22, 2021

86'| Coup franc pour l'OL ! Rayan Cherki s'en charge, mais c'est largement au-dessus du but de Rulli.

82'| La frappe d'Hassan passe juste au-dessus du cadre de Pollersbeck. Enroulé du gauche de l'ailier français originaire de Bagnolet, sur un service d'Ontiveros.

80'| Beaucoup de monde dans la surface lyonnaise, et c'est finalement Manu Morlanes qui frappe depuis l'entrée de la surface. Largement à côté.

78'| Le jeu reprend à Murcie

75' Thiago Mendes et Youssouf Kone remplacent Houssem Aouar et Henrique.#VCFOL 2-2 pic.twitter.com/jOQC20EOme — Olympique Lyonnais (@OL) July 22, 2021

Pause fraîcheur à Murcie

75'| Reprise de Malo Gusto, hors jeu !

Position de hors jeu peu évidente du latéral droit, venu placé une reprise de l'intérieur du pied droit au second poteau. Geronimo Rulli détourne !

73'| La frappe de Karl Toko Ekambi passe juste à droite ! Jean Lucas était à l'origine et Moussa Dembélé une nouvelle fois à la passe, en retrait dans la surface.

71'| Jean Lucas sert Karl Toko Ekambi, qui centre depuis la droite mais Moussa Dembélé est devancé par Geronimo Rulli.

70'| Jean Lucas est victime du duo Dani Parejo-Jorge Cuenca et récupère un coup franc à proximité de la ligne médiane.

69'| Frappe soudaine, pied droit, de Dani Parejo. En dehors de la surface, le milieu de Villarreal ne trouve pas la lucarne de Pollersbeck.

68'| La nuit tombe sur Murcie et joueurs et staffs parlent de plus en plus. Beaucoup de consignes distillées de part et d'autre.

65'| Beaucoup de fautes dans cette seconde période. L'OL subit davantage et n'a toujours procédé à aucun changement dans son onze.

64'| Changements à Villarreal

Haissem Hassan, ailier français de 19 ans venu de Châteauroux, a remplacé Nikita, et Ontiveros est également entré en jeu.

En la segunda mitad, también entraron Ontiveros y Hassan por Yeremy y Nikita.

¡Vamos! pic.twitter.com/wJi16XY1l6 — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 22, 2021

63'| Carton jaune pour Villarreal

Manu Morlanes est venu couper la course de Rayan Cherki. Il est logiquement averti.

62'| Joli numéro de Nikita Iosifov !

Servi côté gauche par Dani Parejo, le jeune attaquant russe fixe Malo Gusto, s'enfonce dans la surface et déclenche pied droit. Le ballon passe juste à gauche du cadre !

61'| Geronimo Rulli détourne au sol ce ballon que Moussa Dembélé n'avait pu reprendre proprement.

60'| Manu Trigueros s'était joué de Castello Lukeba sur son crochet dans la surface lyonnaise, mais le jeune défenseur est revenu pour contrer la frappe pied gauche du joueur de Villarreal !

57'| L'occasion pour Moussa Dembélé !

L'attaquant lyonnais s'arrache pour passer devant Alberto Moreno, mais son tir en bout de course est détourné par Rulli. Dembélé poursuit son effort et cherche à terminer pied gauche, mais Moreno revient sauver sur sa ligne.

56'| Damien Da Silva frappe dans la cheville de Manu Trigueros et se fait sanctionner. Beaucoup de contacts dans ce deuxième acte.

55'| L'OL est en souffrance dans ce début de seconde période. Grosse pression de Villarreal, mais la défense tient bon.

54'| Surnombre espagnol dans la surface de l'OL, mais Nikita Iosifov et Manu Trigueros n'y arrivent pas devant le but.

52'| Dégagement compliqué de Geronimo Rulli, qui ne trouve pas Alberto Moreno en bord de touche. L'OL récupère, mais n'en profite pas. Toko Ekambi est hors jeu.

52'| Jean Lucas se relève en grimaçant et sort du terrain. Il va revenir.

50'| Alberto Moreno s'en prend une nouvelle fois à Jean Lucas

Ses crampons restent accrochés sur le talon du milieu brésilien. Jean Lucas est étendu au sol et souffre.

49'| Les Lyonnais cherchent à aller de l'avant, mais Jean Lucas est victime du pressing soutenu d'Alberto Moreno. C'est ensuite Cherki qui est victime d'une faute.

47'| Coup franc intéressant obtenu par Villarreal. Dani Parejo, entré à la pause, se positionne à côté du ballon. C'est contré par le mur lyonnais.

46'| Les Espagnols repartent de l'avant.

46'| Le onze de Villarreal : Rulli; Mario Gaspar, Mandi, Cuenca, A. Moreno; Morlanes, Parejo, Trigueros; Yeremy, Fer Niño et Nikita.

46'| Reprise à Murcie, où Villarreal engage pour la seconde période (2-2).

Coup d'envoi de la seconde période de #VCFOL. Beaucoup de changements côté espagnol, aucun côté lyonnais. pic.twitter.com/PbnrhsHM4c — Olympique Lyonnais (@OL) July 22, 2021

Le but de Jean Lucas (1-0), en vidéo !

Mi-temps à Murcie (OL 2-2 Villarreal)!

L'OL et Villarreal sont à égalité à la pause de cette rencontre amicale très animée (2-2). L'OL avait ouvert le score sur sa première occasion, par Jean Lucas, mais la défense a ensuite subi la révolte espagnole. Moi Gomez, d'un tir croisé, et Boulaye Dia, d'une tête, ont inversé la tendance. Finalement, Houssem Aouar a égalisé d'une sublime reprise avant la pause. Des promesses mais aussi des largesses.

44'| L'OL égalise magnifiquement par Houssem Aouar (2-2) !

Sublime volée de l'intérieur du pied droit signée Houssem Aouar, bien trouvé à l'entrée de la surface par Karl Toko Ekambi ! Sergio Asenjo ne peut qu'observer le ballon trouer sa lucarne.

45' GOOOAALLLL !!

Superbe but signé @HoussemAouar, d'une magnifique volée, sur un centre de Karl Toko Ekambi !! #VCFOL 2-2 pic.twitter.com/xJmtRdXNJ1 — Olympique Lyonnais (@OL) July 22, 2021

43'| Carton jaune pour Villarreal !

Alfonso Pedraza est venu déséquilibrer Maxence Caqueret et écope du premier carton de ce match.

40'| Belle intervention défensive de Castello Lukeba, qui tacle dans les pieds de Yeremi Pino, devant sa surface. L'attaquant de Villarreal se plaint, mais il n'y a pas de faute.

38'| Boulaye Dia donne l'avantage à Villarreal (1-2) !

La recrue venue de Reims se distingue pour sa première avec Villarreal, en venant couper de la tête le centre de Ruben Peña, venu de la droite. L'attaquant sénégalais a devancé Damien Da Silva et trompé Pollersbeck, mal placé.

Min 38. GOOOOOOOOOOOOL de Boulaye Diaaaaaaaaaa. ¡La nueva incorporación del Submarino le da la vuelta al marcador con un remate de primeras! 1-2. pic.twitter.com/oATZ5MSRLS — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 22, 2021

37'| L'OL était en surnombre, Cherki ne fait pas le bon choix !

Le jeune attaquant lyonnais mène la contre-attaque et dispose de quatre coéquipiers autour de lui. Il choisit de frapper, mais Asenjo capte !

36'| Beau jaillissement de Sergio Asenjo, venu couper des deux poings le centre fort envoyé de la droite par Karl Toko Ekambi. A l'origine, Cherki avait lancé l'offensive et Dembélé servi de pivot.

34'| Pour la reprise, Malo Gusto est coupable d'une erreur sur son côté droit, mais parvient néanmoins à se reprendre et à récupérer le ballon avant de servir son gardien.

Pause fraîcheur à Murcie !

Les deux équipes vont boire un coup.

30'| L'occasion pour Nikita Iosifov !!

Le Russe de 20 ans part de la gauche et repique dans l'axe dans la surface lyonnaise, effaçant Malo Gusto, Damien Da Silva et Castello Lukeba avant de frapper. C'est juste à droite du cadre !

27'| Rayan Cherki pose des problèmes à la défense de Villarreal. Ce coup-ci, le prodige lyonnais avait passé le ballon à Dembélé et Etienne Capoue est venu lui couper la route.

26'| L'OL remet le pied sur le ballon. On cherche à passer côté droit, avec Malo Gusto et Karl Toko Ekambi.

23'| Villarreal égalise par Moi Gomez (1-1)

Action rondement menée par le Sous-marin jaune, côté gauche. Alfonso Pedraza se joue de Malo Gusto, pénètre dans la surface et sert Moi Gomez en retrait. L'attaquant croise parfaitement pied gauche et trompe Pollersbeck.

22'| Les Lyonnais sont très agressifs, dans le bon sens du terme. Ils effectuent un gros pressing. Aouar est ce coup-ci sanctionné pour une faute sur Coquelin.

21'| Belle défense de Jean Lucas, qui met le pied pour éloigner le coup franc plongeant au premier poteau, sur une déviation de Coquelin.

20'| Etienne Capoue va au sol, accroché par Maxence Caqueret. Coup franc pour Villarreal.

18'| Nouvelle opportunité pour Houssem Aouar !

Servi par Toko Ekambi, Moussa Dembélé avait été altruiste dans la surface. Aouar semblait idéalement placé mais son intérieur du droit est contré par Ruben Peña !

16'| Rayan Cherki fait les efforts défensifs, assez haut, et empêche Alfonso Pedraza de relancer. C'est un coup franc pour Villarreal.

15'| La tentative de Moi Gomez est détournée au sol par Pollersbeck !

Boulaye Dia avait suivi, mais il était hors jeu et avait trop croisé sa tentative pour tromper le portier lyonnais.

14'| Castello Lukeba, sans complexe, vient tacler haut le ballon dans le dos de Boulaye Dia. Il est sanctionné mais fait preuve d'autorité.

13'| Contre-attaque rondement menée par les Lyonnais, avec à la conclusion une remise de Caqueret sur Aouar, qui frappe pied gauche dans la surface. Un pied espagnol vient sauver Asenjo !

12'| Nouveau corner pour les Espagnols, toujours frappé côté droit. Mal frappé ! Cherki intercepte et la contre-attaque est lancée.

10'| L'OL doit tout de suite se reconcentrer puisque Villarreal repart à l'attaque. Sur le corner, frappé depuis la droite, Jullian Pollersbeck doit intervenir dans les airs.

7'| Jean Lucas ouvre le score pour l'OL (1-0) !

Maxence Caqueret s'arrache pour ne pas perdre le ballon et trouve Jean Lucas dans l'axe. Dans la surface espagnole, le milieu brésilien, tel un attaquant, ouvre son pied droit et loge le ballon le long du poteau d'Asenjo !

GOOOAAALLL !!



Joli pressing collectif qui permet à @MaxenceCaqueret de récupérer le ballon, il donne à @jeanlucas_08 qui termine parfaitement l'action !!

#VCFOL 0-1 pic.twitter.com/fChKhtSLgO — Olympique Lyonnais (@OL) July 22, 2021

6'| Côté droit, Malo Gusto et Karl Toko Ekambi combinent bien. L'attaquant lyonnais parvient à centrer, mais Moussa Dembélé est lobé dans la surface, et en dehors Rayan Cherki manque sa talonnade.

5'| Villarreal fait circuler rapidement le ballon. Mais la passe dans la profondeur de Coquelin, vers Ruben Peña, est trop profonde et l'OL récupère la possession.

4'| L'OL pose le pied sur le ballon mais temporise dans sa moitié de terrain.

2'| Une faute sur Yeremy Pino offre à Moi Gomez l'opportunité de frapper un coup franc excentré côté droit et lointain. Ballon enroulé vers le but, que Pollersbeck capte après rebond.

1'| Première prise de balle de Pollersbeck, qui capte en deux temps la frappe espagnole, sur une remise de Boulaye Dia.

1'| Début du match ! Moussa Dembélé donne le coup d'envoi de cette rencontre amicale ! C'est parti entre l'OL et Villarreal.

Raul Albiol et Karl Toko Ekambi sont capitaines ce soir. L'Espagnol remporte le toss et choisit le terrain. L'OL va engager.

Les deux équipes pénètrent sur la pelouse de Murcie. Plein soleil dans le sud de l'Espagne. Villarreal est en jaune, Lyon en blanc.

Toko Ekambi connaît bien Villarreal

L'attaquant camerounais de 28 ans avait été prêté à l'OL en janvier 2020 (4 M€), avant d'être acheté par l'OL l'été dernier (11,5 M€). Le voilà qui retrouve le club qu'il avait fréquenté une saison et demie, après son aventure à Angers.

Echauffement à Murcie

La feuille de match

Peter Bosz découvre la pelouse

L'OL en blanc

Le banc de Villarreal

Rulli, Mario Gaspar, Cuenca, A. Moreno, Parejo, Trigueros, Morlanes, Ontiveros, Hassan, A. Millán, Fer Niño et Paco Alcácer, composent le banc du Sous-marin jaune.

Etienne Capoue et Francis Coquelin alignés au milieu

Outre Boulaye Dia, connaissance de Ligue 1, les Français et internationaux Francis Coquelin et Etienne Capoue débutent dans le 4-3-3 aligné par Unai Emery. Passé du Betis à Villarreal (et ancien du Stade de Reims), Aïssa Mandi est lui aussi titulaire en défense centrale.

¡'Groguets', ya conocemos el XI que se enfrentará al @OL 🇫🇷 en Pinatar Arena!



👉 ¡En 35 minutos va a debutar Boulaye Dia con el Submarino!



¡Vamooos 💪! pic.twitter.com/4Bvx9HTg0a — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 22, 2021

Unai Emery aligne sa recrue Boulaye Dia

La jolie progression de Boulaye Dia, passé de Jura Sud au Stade de Reims et qui va découvrir la Liga sous les ordre d'Unai Emery cette saison. L'international sénégalais, 24 ans, a signé jusqu'en 2026 à Villarreal. Il fait sa première apparition ce soir... face à Lyon.

Le 4-3-3 de Peter Bosz, qui fait confiance à Gusto et Lukeba

Deux changements par rapport à Wolfsbourg. Henrique remplace Cornet sur la gauche de la défense, alors que Damien Da Silva prend la place de Marcelo dans l'axe. Au coup d'envoi, l'OL se présente en 4-3-3, avec Pollersbeck dans le but, alors qu'Anthony Lopes a fait son retour dans le groupe. Derrière, le prometteur Malo Gusto débute à droite, le jeune Castello Lukeba complète la charnière. Dans l'axe, Jean Lucas est de nouveau entouré par Maxence Caqueret et Houssem Aouar, alors que devant le trio Toko Ekambi, Dembélé, Cherki est encore titularisé.

La compo lyonnaise pour le match de préparation #VCFOL ! 🔴🔵



Match à suivre à 20h en exclusivité sur #OLPLAY 👉 https://t.co/IWUofKrWkc pic.twitter.com/wdQ9BVjQvI — Olympique Lyonnais (@OL) July 22, 2021

Quatrième test de l'été pour l'OL

Sur trois victoires consécutives face à Bourg-en-Bresse (5-1), Villefranche (2-0) et Wolfsburg (4-1), et désormais en stage de préparation en Espagne, l'Olympique Lyonnais affronte Villarreal, dernier vainqueur de la Ligue Europa, à Murcie.

Bienvenue au Pinatar Arena Football Center de Murcie

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre amicale opposant l'Olympique Lyonnais à Villarreal. Coup d'envoi prévu à 20h00.