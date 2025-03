Le groupe de l’OM avec trois retours face à Reims

L’OM lance son sprint final face au Stade de Reims ce samedi (17h00). Un déplacement face au 15e de Ligue 1, qui n’a plus gagné en championnat depuis le mois de novembre. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi pourra compter sur les retours d’Ismaël Bennacer, forfait face au PSG avant la trêve, et d’Amir Murillo.

L’Italien devra en revanche composer sans Pierre-Emile Højbjerg, toujours blessé au mollet, mais aussi sans Luiz Felipe, Amine Harit, et Faris Moumbagna, sur le retour mais encore trop court pour participer à la rencontre. À noter aussi la présence d’Adrien Rabiot, forfait face à la Croatie dimanche dernier avec les Bleus, et des jeunes Bakola et Abdallah, qui retrouvent aussi le groupe. En cas de succès, l’OM pourrait prendre ses distances sur Monaco et Nice, qui s’affrontent ce week-end.

