Menu Rechercher
Commenter 2
Premier League

Leon Bailey a quitté l’AS Rome

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
bailey @Maxppp

L’été dernier, l’AS Rome a décidé de miser sur Leon Bailey. De moins en moins utilisé avec Aston Villa, l’ailier jamaïcain de 28 ans avait besoin de se relancer en Italie et le choix s’annonçait prometteur. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour Bailey à Rome. Du haut de ses 11 petites apparitions, l’ancien du Bayer Leverkusen ne compte que deux passes décisives.

La suite après cette publicité

Un bilan famélique auquel il faut ajouter un train de vie pointé du doigt et des recrues hivernales en attaque (Vaz, Malen) pour obtenir les raisons de la fin du prêt qu’évoque ce mardi Sky Italia. En effet, comme le rapporte le média italien, le prêt du joueur s’est terminé ce mardi et ce dernier va retourner en Angleterre dans la journée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Aston Villa
Leon Bailey

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Aston Villa Logo Aston Villa
Leon Bailey Leon Bailey
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier