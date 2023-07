Newcastle a fait une offre pour Axel Disasi !

La suite après cette publicité

7 juin 2023. L’Équipe annonçait qu’Axel Disasi était à un pas de Manchester United. Mieux, le quotidien national assurait alors qu’il n’y a que peu de chances de voir le vice-champion du monde tricolore à la reprise de l’entraînement de l’AS Monaco. Mardi 11 juillet, le roc défensif de l’ASM était présent tout sourire à la Turbie pour reprendre l’entraînement avec son club. Bien sûr, l’ancien Rémois dispose d’un bon de sortie de la part de Monaco (qui avance sur des profils défensifs dont Mohamed Salisu et un autre joueur dont le nom n’a pas filtré) et il n’y a que peu de chances d’espère le voir encore porter les couleurs Rouge et Blanc du club monégasque après le 1er septembre.

Oui mais voilà, dans un marché des défenseurs centraux très compliqué où même le transfert de Kim promis au Bayern Munich peine à se décanter (le club bavarois s’est mis d’accord avec le Sud-Coréen, mais pas avec le Napoli qui se défend sur quelques détails, notamment sur la clause du joueur). Une fois le défenseur napolitain officiellement transféré, tout ceci devrait s’accélérer. Mais alors que MU a longtemps apparu en pole position dans le dossier, le frère du joueur étant même parti visiter les installations du club anglais au printemps et avait même déjà évoqué l’hypothèse de voir son frère débarquer à Manchester cet été. Mais aujourd’hui la donne est différente.

À lire

Manchester United : 7 clubs veulent déjà récupérer Harry Maguire

Manchester United a d’autres priorités, Newcastle saute sur l’occasion

Le club mancunien doit d’abord boucler deux dossiers importants avant de se mettre sur le dossier du défenseur central. Le premier est sur le point d’être clos avec l’arrivée quasi acquise d’André Onana, le portier camerounais de l’Inter Milan. Le second concerne le recrutement de son attaquant (là aussi le buteur danois de l’Atalanta Rasmus Hojlund est bien placé). Passé ces deux dossiers qui devraient animer le quotidien de la direction mancunienne, celle-ci pourra basculer sur le troisième dossier, à savoir celui du défenseur central.

La suite après cette publicité

Mais MU n’aura peut-être pas le temps d’y aller. Newcastle a décidé de passer à la vitesse supérieure dans le dossier Disasi. Selon nos informations, les Magpies ont formulé une offre contractuelle au défenseur central de 25 ans sous contrat avec Monaco jusqu’en juin 2025. Reste également à trouver un accord avec le club du Rocher qui espère plus de 40 M€ pour libérer son international tricolore aux 4 sélections en Équipe de France. Des discussions entre les clubs ont déjà été entamées.