OM-Lille : le mea culpa de Paulo Fonseca sur l’arbitrage

Interrogé au micro de Canal + après le match nul glané sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (0-0), l’entraîneur du LOSC Paulo Fonseca s’est dit satisfait malgré tout du résultat, et malgré quelques carences soulignées dans la copie de son équipe : «ça été un bon match, nous avons joué avec beaucoup de courage, et très bien. Ce qu’il manque, c’est la dernière décision mais on a fait un match avec beaucoup de personnalité, de courage, on a joué pour gagner, ça été un match équilibré mais nous ne pouvons pas oublier que nous avons joué contre l’OM, c’est très positif donc.»

Après avoir poussé un énorme coup de gueule envers l’arbitre de la rencontre, Stéphanie Frappart, le technicien portugais a tenu à calmer le jeu et justifier sa soufflante par l’émotion : «je sais que l’arbitre essaie de faire du mieux qu’elle peut, juste que peut-être 1 ou 2 décisions pouvaient changer le match, mais c’est pas à cause de l’arbitre qu’on n’a pas gagné. Le coup de gueule ? C’est l’émotion du match, c’est tout, mais ce n’est pas possible de dire qu’on n’a pas gagné à cause de l’arbitre.» Avec ce match nul, Lille reste au pied du podium, Marseille ne bouge pas de sa huitième place.