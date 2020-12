Manchester City - OM : les notes du match

Dans une bonne passe en Ligue 1, l'Olympique de Marseille achevait sa saison de Ligue des Champions ce mercredi avec une rencontre contre Manchester City à l'Etihad Stadium, dans le cadre de la 6e journée de la phase de poules. Mais ce match en Angleterre ne comptait pas pour du beurre, loin de là. A égalité de points avec l'Olympiakos, qui défiait dans le même temps le FC Porto, les Phocéens devaient faire un meilleur résultat que le club grec pour finir troisièmes et filer en Ligue Europa. Pour ce faire, André Villas-Boas sortait un 4-3-3 avec Gueye et Germain titulaires. En face, Pep Guardiola optait pour le même schéma tactique avec Mahrez sur la droite.

La suite après cette publicité

Giflés à l'aller à l'Orange Vélodrome (0-3), les Phocéens laissaient les Citizens faire le jeu. Les locaux cherchaient à passer par les côtés mais Thauvin ou encore Germain, plutôt présent à gauche avec Payet en 9, aidaient bien leurs coéquipiers défensivement. Néanmoins, les hommes de Pep Guardiola trouvaient quelques failles : sur la première opportunité, Mahrez tombait sur un bon Mandanda (8e). Les occasions n'étaient pas forcément nombreuses, et Laporte voyait sa tête passer au-dessus (12e). Les joueurs d'André Villas-Boas attendaient alors le bon moment pour créer le danger. Et il arrivait ensuite. Après un but refusé pour hors-jeu (30e), Payet tentait un lob de loin, en vain (32e). La réponse de Mahrez ne donnait rien non plus (33e).

Mais après un début de match compliqué, les Marseillais terminaient mieux le premier acte. Alors que Germain était tout proche de couper un centre au sol de Thauvin (41e), Sanson ne trouvait pas le cadre d'une reprise (42e) et Gueye butait sur Steffen dans la surface (43e). Le score était donc de 0-0 à la pause après un ultime arrêt de Mandanda devant Foden (45e+2). Mais en seconde période, les Phocéens craquaient trop rapidement. Servi côté droit, Mahrez fixait Nagatomo, rentrait dans la surface et voyait Germain revenir, mais ce dernier remettait le ballon sur Torres qui ouvrait le score (48e, 1-0). Balerdi tentait d'égaliser mais sa reprise terminait dans le petit filet extérieur (51e). Pas de quoi inquiéter les Citizens.

Après des opportunités pour Bernardo Silva (54e) et Foden (59e, 60e), Mandanda sortait un missile de Walker (65e). Les changements s'enchaînaient alors des deux côtés mais le second but était pour Manchester City. Sur un corner, Aké voyait son coup de tête repoussé par Mandanda mais Agüero suivait bien et trouvait le chemin des filets (77e, 2-0). Après un coup-franc dangereux de Foden (87e), l'OM s'inclinait face à Manchester City en encaissant même un autre but de Sterling (3-0, 90e). Malgré la défaite de l'Olympiakos contre le FC Porto (0-2) dans le même temps, l'OM n'ira pas en Ligue Europa. Clap de fin donc pour les Phocéens sur la scène européenne cette saison.

L'homme du match, Torres (7) : au match aller, il avait fait beaucoup de mal à la défense marseillaise. Là encore, il s'est mis en évidence par sa disponibilité dans un rôle d'attaquant de pointe qu'il apprivoise petit à petit. Bon en pivot, l'Espagnol a été très utile à ses partenaires dans un rôle de facilitateur de jeu. S'il n'avait pas frappé au but dans le premier acte, il n'a eu besoin que d'une occasion pour marquer (48e). Ultra-efficace, il a ensuite été impliqué sur le but de Sterling (90e).

Steffen (5,5) : le gardien américain n'a eu que très peu de travail. Il a dû intervenir sur une tentative de lob de Payet (32e) et face à Gueye (43e). S'il a vu quelques ballons passer à côté de ses buts, le portier de 25 ans a connu une soirée tranquille sans grandes interventions à réaliser.

Walker (7) : le latéral anglais a été omniprésent. Défensivement déjà où son impact physique et son expérience lui ont permis de récupérer beaucoup de ballons. Puis offensivement, il s'est souvent retrouvé aux abords de la surface, soit pour donner de bons centres, soit pour en être à la réception, et même pour envoyer une grosse frappe (65e).

Garcia (non noté) : l'Espagnol a bien commencé son match dans la relance, dans ses duels et dans sa couverture défensive. Mais il a dû sortir blessé et remplacé par John Stones à la 28e minute (note : 6). Le défenseur anglais s'est directement mis dans le rythme et a brillé par un sauvetage devant Germain (41e). Un match de bonne facture pour l'international du pays de Madame La Reine.

Laporte (4,5) : le défenseur central français s'est plus illustré en attaque qu'en défense, avec notamment une tête dangereuse sur un coup-franc de Gundogan (12e). Car défensivement, il n'a pas été la sérénité incarnée alors que les plus grosses opportunités marseillaises sont venues de son côté.

Aké (5) : défenseur central de formation, le Néerlandais est une bonne alternative en tant que latéral gauche. Et ce car il sait prendre son couloir offensivement et dispose d'un niveau technique loin d'être ridicule. Mais il semble manquer d'automatismes sur certaines séquences, notamment défensives. Dominant dans les airs sur un corner de Foden, il a été dans l'action du deuxième but (78e).

Silva (4,5) : une fois dans l'axe, une fois sur le côté, l'ancien de l'AS Monaco a cherché un maximum à varier ses positions pour perdre ses adversaires directs. Il a ainsi pu distiller quelques bonnes passes vers l'avant et en profondeur, notamment une pour Mahrez (8e). Mais son apport a été finalement assez pauvre dans la continuité du match, malgré un bon investissement à la perte du ballon.

Fernandinho (5) : loin d'être flashy dans son jeu, le capitaine installé en sentinelle a cependant été utile grâce à son calme balle au pied et son bon placement défensif pour compenser les montées des latéraux. Dans une équipe, il faut toujours un joueur qui fait les efforts de l'ombre et le Brésilien a endossé ce rôle sans rechigner.

Gündogan (5,5) : en l'absence de Kevin De Bruyne, l'Allemand s'est imposé comme métronome du jeu des siens, en dictant le rythme et les orientations du jeu. Bon tireur de coups de pieds arrêtés, il a pu offrir une occasion à Laporte (12e). Mais pas suffisant pour jouer plus d'une mi-temps aux yeux de Guardiola qui a fait un choix offensif pour faire entrer Sterling (note : 5). Le virevoltant ailier anglais n'a pas fait tourner la tête de la défense marseillaise car il n'a pas vraiment eu l'occasion de faire parler ses qualités de vitesse et de percussion. Mais il a pu profiter, comme à l'aller, des dernières minutes pour marquer (90e).

Torres (7) : voir ci-dessus

Mahrez (5,5) : rarement touché et discret dans le jeu dans le premier acte, l'Algérien a quand même eu l'occasion d'ouvrir le score à deux reprises mais s'est d'abord heurté à Mandanda (8e) avant de trop croiser son tir (34e). Bien reparti en étant à l'origine du but de Torres (48e), l'ancien de Leicester a beaucoup plus pesé en deuxième mi-temps. Remplacé par Aguero (67e). En bon renard des surfaces, le Kun ne s'est pas fait prier pour pousser le ballon au fond après un arrêt de Mandanda sur une tête d'Ake (78e).